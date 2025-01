Transformacija veka! Pljušte pohvale na račun Saleta Luksa, on otkrio: Ovaj projekat je uradio više nego sve zatvorske ustanove (VIDEO)

Svi oduševljeni njegovom promenom!

Večeras je na imanje Farme 8 stigla voditeljka Ivana Šopić kako bi održala sastank sa farmerima. Oni su razgovarali o najaktuelnijim temama na imanju, pa je novoizabrani gazda Sale Luks trebao da izabere sluge.

- Nisam očekivao da će mene izabrati, hteo sam da kažem da me ne zanima. Međutim, krenuo je taj gas, pa sam se oraspoložio -rekao je Luks.

- Da li ćeš pokazati tu tvoju promenu na bolje o kojoj svi pričaju? -pitala je Ivana.

- Imam radosti zbog Andree i Kristijana, on me čita i zna moje demone. Proka me kapira dobro, i njegova pohvla ima težinu. Poštujem ljude koju mi iskreno kažu. Ovaj projekat je uradio više nego sve zatvorske ustanove -otkrio je Luks.

- Jako mi je drago da se on menja, mi kada pričamo, kaže da mu znači Kristijanova i Prokina pohvala. Da luks ne loži vatru, ne bi bilo tople vode sa kojom se kupate i perete sudove. Meni više znači kada neko nega pohvali nego mene -rekla je Andrea.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: M. Vićović