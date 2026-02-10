MAŠA I MEDA PONOVO U ELEMENTU! Maja i Janjuš rešili da još jednom pokušaju u NEDELJI LJUBAVI! (VIDEO)

Oduševljeni su.

Voditelj Darko Tanasijević prozvao je Janjuša i otkrio mu da je njegovo ime na papiriću napisala Maja Marinković.

- Moj Jaškić, dobri stari teren, imamo istoriju, emocije ne postoje. Ali mislim da možemo dobar šou da napravimo, mislim da sam najbolju odluku donela - rekla je Maja.

- Kad sam videla da je počela sa Asminom neka varijanta, ja sam se odvojio, a da to nisam osetio, mi da smo nastavili da budemo bliži, nikad se ne zna kod nas dvoje šta bi bilo. To naše je bilo ludilo, da se nismo odvojili malo, ko zna šta bi bilo - naveo je Janjuš.

- Ponovo Maša i Meda, šta se čudiš Janjuše - rekla je Maja.

- Mislio sam da me neće nijedna izabrati jer se foliraju - rekao je Janjuš.

- Ja smatram da će Asminu biti najteže. Smatram da to njihovo druženje nije iskreno, to je na ivici žileta, samo kupovina mira. Asmin je toliko ljubomoran, sad guta knedle - rekla je Maja.

- Maja je ovde uterala samo Aneli, ne meni, ja sam sa Janjušem dobar godinu i po dana - rekao je Asmin.

