MAŠA I MEDA U ELEMENTU! Maja i Janjuš ponovo u svojim ULOGAMA, njihov urnebesan razgovor nateraće vam suze na oči! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Uvek su bili inspiracija jedno drugom.

Maja Marinković i Marko Janjušević Janjuš seli su ovog jutra, kao u stara dobra vremena, pa su razgovarali, a Maja je tražila da je hvali.

Foto: TV Pink Printscreen

- Zadnje vreme došlo, kad smo mi normalni - istakla je Maja.

- Nisi ti srećo normalna, ja bih voleo da jesi, ali nisi - naveo je Janjuš.

- Meni je psihijatar rekao da sam ja najnormalnija osoba. Samo da ti kažem jednu stvar, izgledam ko zmaj, dobar čovek, lepa ko lutka, uvek sređena, paketić rijaliti, najlepša, najzgodnija, najenergičnija, je l' nije - pitala je ona.

Foto: TV Pink Printscreen

- Jeste, najenergičnija i najbolji paketić za rijaliti, da - istakao je Janjušević.

- Najlepša, nisam ti najlepša? A najzgodnija - opet je pitala Maja.

- Najzgodnija i najnezgodnija. Čim ćutim znači da te hvalim - rekao je Janjuš.

Autor: R.L.

