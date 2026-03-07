Fantastično otvaranje emisije! Luka Đokić zakucao na samom početku, dobio sva četiri DA (VIDEO)

Ide direktno u peti krug!

Prvi kandidat koji se predstavio publici i stručnom žiriju bio je Luka Đokić, koji je izveo pesmu Gorana Karana "Ostani", a njegova mentorka je Jelena Karleuša.

Nakon ovoga, on je otpevao i svoju drugu pesmu "Čija si", koju je u originalu izvodio Toše Proeski, a za svoj nastup bogato je nagrađen sa sva četiri "Da", što ga je direktno plasiralo u peti krug takmičenja.

- Dobar je bio, mleko, ali kuvano, dobro - rekao je Desingerica.

- Plaše mečku rešetom. Dečko je bio dobar, ali da li je baš za četiri da... - navela je Viki.

- Prvu pesmu si bolje otpevao, druga je bila onako, ali u suštini si dobar - rekao je Đani.

- U četvrtom krugu obe pesme mora da šure, pevao si onako obe pesme "mama voli bebu", lepe, nežne, možda je druga trebalo da bude brža, ali boli te uvo, bio si super, držao si mi pažnju, sve je kako treba - rekao je Desingerica.

- Ja glasam za sebe, imamo situaciju da je dečko dobro pevao, sve je tačno, fino, možda je slušanje bilo malo čudnovato, ima jedan problem a to je tvoj vibrato, verovatno ću se revanširati u smislu, naročito se čulo i u "anđeli", poradi na vibratu - rekao je Bosanac.

Autor: R.L.