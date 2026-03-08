Kenan Hadžić dobio sva ČETIRI DA! Žiri ga hvali na sva usta, sva je očekivanja ispunio!

Prošao direktno u peti krug.

Kenan Hadžić sledeći je nastupao ove večeri, a on se ovoga puta predstavio sa pesmom Harisa Džinovića "Rano je za tugu". Njegova mentorka je Viki Miljković.

Njegov sledeći izbor bila je pesma Halida Bešlića "Zbogom noći, zbogom zore", a zvog svoje izvedbe on je pobrao brojne simpatije, kao i sva četiri pozitivna glasa.

- Prva pesma ti je bolje legla, i Halid je dobar, ali prva bolje, imaš visinu, samo malo mišići i biješ goste, ako ne daju bakšiš - rekao je Đani.

- Da bije, pa dobro imamo ove što šišaju - rekla je Jelena.

- Da li ti Jelena poznaješ njegovog tatu - pitala je Bojana.

- Ne znam, ali vreme je da se upoznamo. Tako se peva u Bosni, ti možeš i da pevaš gostima i da biješ goste, daće ti i glas i bakšiš, zato što te rodila majka i lepog i talentovanog - rekla je Jelena.

- Bio si vrlo dobar, odličan, bravo na izboru pesama, vrlo lepo - rekao je Bosanac.

- Zamalo da dobiješ ne, imali ste dobar izbor pesama, pa nisam mogao da zamerim da nema energije, da ste se okliznuli da odaberete Đanija, dao bih mu ne - rekao je Desingerica.

Autor: R.L.