Podigao žiri na noge! Đorđe Jovanović napravio spektakl, dobio sva ČETIRI DA! (VIDEO)

Katapultiran u sledeći krug.

Đorđe Jovanović sledeći je kandidat ove večeri, koji se predstavio Adilovom pesmom "Zagrli me", a njegov mentor je Desingerica.

Nakon ovoga, Đorđe je promenio ritam, pa je izveo Bađijevu pesmu "Valentina", a nakon nastupa usledili su glasovi, žiri je ovoga puta bio jednoglasan - sva četiri "Da".

- Đorđe, bio si odličan, istestirao sam te i na ne, malo si se pogubio, to ti je čeličenje, to ti je kao da otpevaš 20 pesma, a ovaj neće da plati. U prvoj pesmi si sašio majstorski, u prvoj pesmi si nešto smuljao majstorski, alal ti vera, vadio si se na svakom koraku, majstore - rekao je Bosanac.

- Meni se malo puta desilo da priđem kandidatu i da ga zagrlim i da ga poljubim, koji nije moj, a to se desilo večeras - rekla je Jelena.

- Prvu pesmu si pokidao, po mom meraku, a trebalo je i drugu tako težu da otpevaš, ovo je laganini za tebe - rekao je Đani.

- Agresivnije, ali on je takav, on je mleko... Kaže mleko u kesi, šali se - rekao je Desingerica.

- U ovom takmičenju se ne isplati biti fin, ja ne stignem da dođem na red, Đorđe me razume on je moj, prva pesma je bila dobra, a druga, Bađi je mnogo agresivniji, fajter, tu je trebalo da zgaziš, može on to - navela je Viki.

- Ovaj ti je najbolji kandidat, ima srce, ima tehniku - rekla je Jelena.

- U baladama možeš to da miluješ, a u bržim pesmama ne možeš, tu moraš da paziš. Za sledeći krug da pažljivo birate drugu pesmu - rekla je Viki.

