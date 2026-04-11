Haris Kajević ponovo kiksnuo, Desingerica mu udelio nebičan kompliment: Izgledaš kao stari pevač koji je izašao iz radija (VIDEO)

Moraće u baražu da pronađe svoj put.

Haris Kajević bio je sledeći takmičar ove večeri, a on se predstavio pesmom Ljube Aličića "Mala", a njegova mentorka je Jelena Karleuša.

Nakon ovoga on je otpevao i pesmu "Ti si ta" koju u originalu izvodi Ferid Avdić, a onda su usledili glasovi žirija - on je dobio tri pozitivna glasa, dok je samo Kemiš glasao negativno.

- Ja mislim da nije za četiri da, krajevi su očajni, to mora da se ispravi, i intonacija nije u redu, to ne može da se ispravi sad u šestom krugu, tu je mentor zadužen da se ispravi u falšu je bio maltene u obe pesme, neka produkcija odluči - rekao je Kemiš.

- Kemiš je u pravu delimično, sad se gleda i sve se lomi, da li ti možeš da popraviš te krajeve ili ne možeš. Tvoja muzikalnost je dobra, druga pesma, to je prva pesma koju sam ja snimio u studiju sa orkestrom i odmah bila hit. Davno je bilo imam kući ploču. Prepevao si malo tu pesmu, to je stilsko opredeljenje, mogao je i on tako otpevati. Muzika je i kultura, i pevanja, stilizovan si skupo, a krajeve ili ćeš popraviti ili ne možeš. Ja mislim da možeš, dao sam ti da, jer mislim da sve te druge elemente imaš. Naročito si dobro odabrao prvu pesmu, zaličio si na Ljubu - rekao je Bosanac.

- Ja gotivim Harisa jako, drag mi je kandidat, mislim da zaslužuje da ide dalje, ali Kemiš je u pravu što se tiče krajeva, sad su ti se intenzivnije čuli, do sad nije bilo tako izraženo, ali velika je želja i borba, a mislim da si kandidat za sledeći krug i navijam za tebe - rekla je Viki.

- Nije se u prethodnim krugovima čula ta drhtavica na kraju, a sa stavom si mi neki stari pevač koji je izašao iz radija, iz starih vremena, taj stil, tako i peva, primer starih izvođača sedamdeset i neke, kao stručna, narodna pojava od pre trideset godina - rekao je Desingerica.

Autor: R.L.