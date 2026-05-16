CELA SRBIJA POD NARANDŽASTIM METEOALARMOM: RHMZ izdao upozorenje na pljuskove s grmljavinom i gradom!

Cela Srbija je danas pod narandžastim meteoalarmom, prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), koji u upozorenju navodi da se u drugom delu dana očekuju izraženiji grmljavinski procesi koji će usloviti veću količinu padavina za kratko vreme, a da će se za konkretne lokacije izdavati hitna upozorenja jedan do dva časa unapred.

Narandžasti meteoalarm znači opasno vreme.

Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje.

Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova, i pratiti savete koje daju nadležne državne službe.

Naoblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima koje je zahvatilo Srem, Bačku, zapadnu i jugozapadnu Srbiju tokom jutra i prepodneva, u jugozapadnoj visinskoj struji, proširiće se i na ostale predele, saopštio je RHMZ.

U drugom delu dana očekuju se izraženiji pljuskovi sa grmljavinom uz lokalnu pojavu grada i jakog ili olujnog vetra u zoni najintenzivnijih razvoja.

Kako je navedeno na sajtu RHMZ, olujni vetar se očekuje u jugoistočnoj i jugozapadnoj Srbiji, kao i na KiM.

Južni i jugoistočni vetar biće u pojačanju, a uveče i tokom noći u skretanju na zapadni, dok će najviša temperatura biti od 18 do 24 stepena. Uveče i tokom noći sa juga i jugozapada očekuje se kratkotrajno razvedravanje.

Na području Beograda takođe se danas očekuje nestabilno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji u drugom delu dana u pojedinim delovima grada mogu biti i izraženiji uz lokalnu pojavu grada i jakog ili olujnog vetra u zoni najintenzivnijih razvoja.

Duvaće slab do umeren južni i jugoistočni vetar koji će tokom dana biti u pojačanju, a uveče u skretanju na zapadni, a najviša temperatura biće oko 21 stepen.

U nedelju, 17. maja, biće oblačno, vetrovito i osetno hladnije s kišom. Najviše padavina očekuje se u Vojvodini, centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Srbiji, dok će na jugu i jugozapadu padavina biti znatno manje.

Duvaće umeren i jak, na udare olujni severozapadni vetar, a maksimalna temperatura u većini mesta biće od 12 do 16 stepeni.

Autor: D.Bošković