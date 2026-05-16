SNAGA ZAJEDNIŠTVA I SPORTA: Inkluzivni šahovski kamp na Zlatiboru okupio ekipe iz cele Srbije (FOTO+VIDEO)

Na Zlatiboru je od 8. do 10. maja uspešno održan inkluzivni šahovski kamp u okviru programa "Mobilnost, sport i jednake mogućnosti - put ka većoj samostalnosti", uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, odnosno Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom.

Pobednik ovogodišnjeg inkluzivnog šahovskog kampa bila je ekipa iz Paraćina.

Tokom trodnevnog događaja organizovana su ekipna i pojedinačna takmičenja.

Organizatori su istakli da šah predstavlja jedan od najinkluzivnijih sportova, jer omogućava ravnopravno učešće osoba sa invaliditetom, podstiče razvoj kognitivnih sposobnosti, jača samopouzdanje i doprinosi boljoj društvenoj integraciji.

Na ovom turniru tradicionalno učestvuju ekipe iz cele Srbije. Među njima je i ekipa iz Smedereva, koja već 24 godine redovno učestvuje na ovom takmičenju.

- U okviru Saveza paraplegičara i kvadriplegičara Srbije postoje veoma kvalitetne šahovske ekipe koje svojim rezultatima potvrđuju značaj ovakvih događaja - rekli su iz ekipe Smedereva.

Kamp se tradicionalno realizuje uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, odnosno Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom, koji kontinuirano podržava manifestacije ovog tipa.

- Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom u kontinuitetu podržava ovakve manifestacije. Savez paraplegičara i kvadriplegičara Srbije okuplja 17 organizacija širom zemlje - rekla je Julijana Stanisavljević iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Tokom tri dana odigrano je ukupno 12 kola, kao i završnica u kojoj su se sastale četiri najuspešnije ekipe.

Na kraju manifestacije učesnicima su uručene medalje, pehari i diplome, a poslata je i snažna poruka da mogućnosti osoba sa invaliditetom nemaju granice kada postoje podrška, partnerstvo i sistemska briga.

Autor: Iva Besarabić