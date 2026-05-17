ZABLUDA KOJA MOŽE DA VAS SKUPO KOŠTA! Srbi masovno rade OVO dok voze jer misle da štede, a zapravo uništavaju automobil!

Krećete se vozilom nizbrdo i pomislili ste da bi bilo pametno prebaciti menjač u neutralan položaj, odnosno izbaciti ga iz brzine. Razmislite dvaput pre ove odluke.

Naime, u narodu je uvreženo mišljenje, a i vi ste ga čuli, da ćete tako uštedeti gorivo pa ćete se spuštati samo pomoću kočnica. Nemojte to nikada raditi.

Ne stavljajte menjač u neutralni položaj dok vozite nizbrdo jer je to nebezbedno i ne štedi gorivo kod savremenih vozila. Držanje automobila u brzini koristi "kočenje motorom" za održavanje kontrole i sprečava pregrevanje kočnica, piše Revija HAK.

Sasvim suprotno, neutralni položaj menjača ne omogućava brzu reakciju u hitnoj situaciji (dodavanjem gasa) i povećava potrošnju goriva.

Kočnice mogu da se pregreju

Bez kočenja motorom, sve je na kočnicama koje mogu opasno da se pregreju. Kada je menjač u brzini, savremeni motori sa direktnim ubrizgavanjem goriva isključuju dovod goriva prilikom vožnje nizbrdo. U neutralnom položaju potrebno je više goriva za rad motora.

Dakle, kada se spuštate, ostanite u brzini ili u opciji D sa automatskim menjačem. Ako imate ručni menjač izaberite manju brzinu.

Autor: D.Bošković