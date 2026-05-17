'ŽIVOT MI JE SKRAĆEN ZA 10 GODINA' Oglasila se supruga Elvisa za kojim se tragalo od Đurđevdana: Samo da je došao kući, da je živ i zdrav...

Pronađen Elvis koji je pre 11 dana nestao na Ribarskom ostrvu!

Novosađanin Elvis Rović (29), koji je nestao na Đurđevdan oko 11 sati na Ribarskom ostrvu, kada je otišao na posao, pronađen je živ, saznaje Telegraf.rs.

- Juče sam ponovo pretraživala Ribarsko ostrvo i pas je našao njegovu majicu. Trebalo je da idem u policiju u 10 sati, ali su me onda zvali jutros u sedam i rekli mi da ne treba da dolazim jer je moj suprug u policiji i da daje izjavu, pa da će da dođe kući - kaže za Telegraf.rs Elvisova supruga.

Kako je rekla, njen suprug je nešto pre osam sati stigao kući i dobro je.

- Život mi je skraćen za 10 godina... On je dobro, samo da je živ i zdrav, sve manje je bitno. Želela bih da se zahvalim svima koji su pisali o njegovom nestanku i delili informaciju - dodaje.

Kako je istakla sutra će kontaktirati i Registar nestalih lica Srbije, kom je takođe prijavila nestanak supruga, kako bi njegovo ime iz njega bilo obrisano.

