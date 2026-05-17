AKTUELNO

Društvo

'ŽIVOT MI JE SKRAĆEN ZA 10 GODINA' Oglasila se supruga Elvisa za kojim se tragalo od Đurđevdana: Samo da je došao kući, da je živ i zdrav...

Izvor: Telegraf, Foto: nestalisrbija.rs ||

Pronađen Elvis koji je pre 11 dana nestao na Ribarskom ostrvu!

Novosađanin Elvis Rović (29), koji je nestao na Đurđevdan oko 11 sati na Ribarskom ostrvu, kada je otišao na posao, pronađen je živ, saznaje Telegraf.rs.

- Juče sam ponovo pretraživala Ribarsko ostrvo i pas je našao njegovu majicu. Trebalo je da idem u policiju u 10 sati, ali su me onda zvali jutros u sedam i rekli mi da ne treba da dolazim jer je moj suprug u policiji i da daje izjavu, pa da će da dođe kući - kaže za Telegraf.rs Elvisova supruga.

Kako je rekla, njen suprug je nešto pre osam sati stigao kući i dobro je.

- Život mi je skraćen za 10 godina... On je dobro, samo da je živ i zdrav, sve manje je bitno. Želela bih da se zahvalim svima koji su pisali o njegovom nestanku i delili informaciju - dodaje.

Kako je istakla sutra će kontaktirati i Registar nestalih lica Srbije, kom je takođe prijavila nestanak supruga, kako bi njegovo ime iz njega bilo obrisano.

Autor: D.Bošković

#Novi Sad

#elvis

#nestao

#đurđevdan

POVEZANE VESTI

Društvo

SREĆAN KRAJ POTRAGE! Pronađen nestali radnik obezbeđenja za kojim se tragalo 17 dana - Majka potvrdila: ŽIV JE

Društvo

PRONAĐEN MUŠKARAC KOJI JE NESTAO U KRAGUJEVCU, SUPRUGA SE HITNO OGLASILA: Izustila samo ove dve rečenice!

Društvo

PRONAĐEN SRBIN KOJI JE NESTAO NA TAJLANDU! Oglasio se konzul Srbije: Važno da je Stefan živ i zdrav

Društvo

Pronađen muškarac koji je nestao na Vračaru: Šest dana se tragalo za njim, tetka otkrila najnovije detalje

Društvo

Pronađen dečak koji je nestao kod Niša: Uskoro stiže kući, oglasila se i majka

Region

Okončana potraga za Nikolom koji je nestao na putu za Negotin! Oglasila se porodica: Prepoznala ga je doktorka, sutra ćemo imati više detalja