Svečano otkriven spomenik kapetanu prve klase Veliši Kijanoviću

Spomenik kapetanu prve klase Veliši Kijanoviću, poginulom 2001. godine tokom izvršenja borbenog zadatka u Kopnenoj zoni bezbednosti, svečano je otkriven danas na Trgu Dimitrija Tucovića u naselju Kolovrat kod Prijepolja.

Na 25. godišnjicu pogibije kapetana prve klase Kijanovića, spomenik je otkrio predsednik opštine Prijepolje Drago Popadić zajedno sa Dejanom Žugićem, Dragoljubom Rakonjcem i Milanom Ješićem iz organizacionog odbora za izgradnju spomenika. Nakon otkrivanja, sveštenstvo Eparhije mileševske osveštalo je spomenik podignut u čast poginulog oficira.



U prisustvu mnogobrojnih građana, venac kraj spomenika položila je delegacija Ministarstva odbrane, koju je predvodio državni sekretar Mile Jelić, a u kojoj su bili šef Kabineta ministra odbrane brigadni general Nikola Matović i potpukovnik Igor Kočović iz Druge brigade kopnene vojske.



Vence na spomenik položili su porodica Kijanović, savetnik u Kabinetu predsednika Vlade Srbije general u penziji Milorad Stupar, predstavnici opštine Prijepolje i Udruženja ratnih i vojnih invalida i brojni drugi.



Nakon polaganja venaca, predstavnici Organizacionog odbora za izgradnju spomenika dodelili su plaketu porodici kapetana prve klase Kijanovića.



Plakete su dodeljene i Ministarstvu odbrane, Ministarstvu kulture, Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Opštini Prijepolje i predstavnicima institucija koje su podržale izgradnju spomenika.



Kapetan prve klase Veliša Kijanović, rođen 1969. godine u Prijepolju, poginuo je 17. maja 2001. godine tokom izvršavanja zadatka u Kopnenoj zoni bezbednosti. Bio je komandir kombinovane jedinice Vojske Jugoslavije, koja je bila angažovana na zadacima obezbeđenja administrativne linije prema Kosovu i Metohiji. U Vojsci je ostao upamćen kao hrabar i častan oficir, posvećen službi.

Autor: S.M.