AKTUELNO

Društvo

MINISTAR GAŠIĆ U KOPNENOJ ZONI BEZBEDNOSTI: Srbija ima vojsku na koju uvek može da se osloni (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Ministarstvo odbrane ||

Ministar odbrane Bratislav Gašić obišao je, drugog dana Božića, pripadnike Vojske Srbije u Kopnenoj zoni bezbednosti.

On je najpre razgovarao sa pripadnicima vojske u bazi „Mađere“ da bi posetu Kopnenoj zoni bezbednosti završio u bazi „Devojačka čuka”. Tokom obilaska komandiri baza informisali su ministra Gašića o dodeljenim zadacima u zoni odgovornosti i organizaciji života i rada u tim bazama.

Ministar odbrane istakao je da je današnja poseta pripadnicima Vojske Srbije, koji su i tokom velikog hrišćanskog praznika – Božića angažovani, prilika da im se oda poštovanje za posvećenost i odgovornost sa kojima obavljaju svoje zadatke.

- Izuzetno mi je drago da današnji dan provedem u bazama „Mađere“ i „Devojačka čuka” sa pripadnicima Vojske Srbije koji i u danima praznika služe svojoj otadžbini i svom narodu. Njihova služba, disciplina i odgovornost jesu temelj bezbednosti naše države i potvrda da Srbija ima vojsku na koju uvek može da se osloni – rekao je ministar odbrane.

Foto: Ministarstvo odbrane

On je naglasio da su pripadnici Vojske Srbije vođeni nepokolebljivom verom u svoju misiju, kao i da je uveren da će i u budućnosti, kao i do sada, odgovorno i profesionalno izvršavati sve zadatke sa ciljem očuvanja mira.

- Nastavićemo da ulažemo u poboljšanje standarda pripadnika Vojske Srbije, kao i u naoružanje i tehniku. Mi smo u sklopu brojnih infrastrukturnih radova koji su realizovani tokom prethodne godine rekonstruisali i deo baza u Kopnenoj zoni bezbednosti kako bismo  našim pripadnicima obezbedili najbolje uslove za život i rad, a sa tim ćemo nastaviti i u 2026. godini - rekao je ministar Gašić čestitajući novogodišnje i božićne praznike pripadnicima Vojske Srbije uz tradicionalni pozdrav „Mir Božiji, Hristos se rodi“.

Današnjem obilasku prisustvovali su komandant Kopnene vojske general-major Zoran Nasković, načelnik Operativne uprave (J-3) general-major Gordan Pavlović, komandant Četvrte brigade kopnene vojske brigadni general Grujica Vuković i šef Kabineta ministra odbrane pukovnik Nikola Matović.

Autor: Marija Radić

#Bratislav Gašić

#Kopnena zona bezbednosti

#Srbija

#Vojska

#Vojska Srbije

POVEZANE VESTI

Politika

Gašić drugog dana Božića obišao pripadnike Vojske Srbije u Kopnenoj zoni bezbednosti

Društvo

Gašić i Mojsilović obišli pripadnike Vojske Srbije u Kopnenoj zoni bezbednosti (FOTO)

Društvo

Obilazak pripadnika Vojske Srbije u Kopnenoj zoni bezbednosti: Gašić izrazio zadovoljstvo što je stanje objekata infrastrukture u bazi Ornica unapređe

Politika

NOVI INCIDENT U KOPNENOJ ZONI BEZBEDNOSTI: KO POKUŠAVA DA RELATIVIZUJE NAPAD NA VOJSKU SRBIJE?

Politika

Ministar Gašić otvorio konferenciju posvećenu ulozi žena lidera u oblasti bezbednosti i odbrane

Društvo

'SVOJIM PRIMEROM ZASLUŽUJU DIVLJENJE I POŠTOVANJE' Ministar Gašić ugostio sedmočlanu porodicu (FOTO)