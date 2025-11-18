NOVI INCIDENT U KOPNENOJ ZONI BEZBEDNOSTI: KO POKUŠAVA DA RELATIVIZUJE NAPAD NA VOJSKU SRBIJE?

Patrola Vojske Srbije iz baze „Debela Glava“ našla se 16. novembra oko 15 časova pod direktnom vatrom grupe naoružanih lica albanske nacionalnosti u mestu Zarbince, opština Bujanovac. Na pripadnike Vojske ispaljeno je više od 15 metaka – još jedan u nizu incidenata u Kopnenoj zoni bezbednosti koji ukazuju na trajnu nestabilnost i ozbiljan rizik po bezbednost države.

Ipak, kao i mnogo puta do sada, pre nego što su nadležni organi uopšte započeli ili okončali istragu, deo domaće javnosti bio je preplavljen dezinformacijama. Odmah su se pojavile tvrdnje da je reč o „slučajnom pucanju grupe lovaca“, iako su na terenu pronađeni dokazi koji takvu verziju događaja čine očigledno netačnom. Prema dostupnim podacima, pronađene su čaure koje ne pripadaju lovačkom oružju, kao i drugi materijalni tragovi koji nesumljivo upućuju na nezakonite i kriminalne aktivnosti, a ne na bilo kakve lovačke izlete.

Postavlja se pitanje: ko ima interes da ovako ozbiljan bezbednosni incident predstavi kao bezazlen nesporazum?

Albanskoj strani takva dramatično ublažena interpretacija događaja svakako ide u prilog, ali ostaje nejasno zašto pojedini domaći „analitičari“, aktivisti i mediji gotovo refleksno preuzimaju i šire takve narative.

Da li je reč o političkom marketingu? Ideološkim predrasudama? Ili popustljivosti prema spoljnim centrima interesa? Šta god da je motiv, posledice su uvek iste: umanjuje se težina napada na pripadnike Vojske Srbije, relativizuje se njihova ugroženost i stvara se atmosfera u kojoj se državne institucije sistematski dovode u pitanje.

Zato se nameće i najteže pitanje – ono koje niko ne bi smeo da izbegava:

Da li je cena jednog naručenog novinskog teksta zaista vrednija od života srpskog vojnika ili policajca koji patroliraju u KZB?

DOKAZI SA UVIĐAJA:

Autor: D.Bošković