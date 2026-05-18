AKTUELNO

Društvo

'VOZILO U SUPROTNOM SMERU! ZAUSTAVITE SE!' Upućeno hitno upozorenje sa razglasa na auto-putu Miloš Veliki

Izvor: RINA, Foto: Privatna arhiva ||

Tokom jutarnjih sati na auto-putu Miloš Veliki na deonici Pakovraće-Požega kod tunela Laz došlo je do saobraćajnog incidenta kada je uočeno da se jedno vozilo kreće u suprotnom smeru. Odmah su reagovali nadležni i upozorili vozače.

- U jutarnjim satima na auto-putu Miloš Veliki kod tunela Laz emitovano je hitno upozorenje preko razglasa da se jedno vozilo kreće u suprotnom smeru. Nadležni su apelovali na vozače da odmah zaustave svoja vozila i budu dodatno oprezni kako bi se izbegla eventualna saobraćajna nezgoda - potvrđeno je za RINU u "Putevima Srbije".

"Upozorenje, vozilo u suprotnom smeru! Smanjite brzinu, zaustavite vozilo", čulo se sa razglasa.

Na vozače se apeluje da poštuju saobraćajne propise, ističući da je posebno i strogo kažnjiva vožnja u suprotnom smeru.

Podsetimo, ranije je potpukovnik Uprave saobraćajne policije Dejan Stević najavio mogućnost uvođenja dodatnih sistema upozorenja, na auto-putevima širom Srbije, po uzoru na one u Nemačkoj, a koji bi odmah emitovali upozorenja o vozilima koji se kreću u kontrasmeru.

Autor: A.A.

#autoput

#miloš veliki

#suprotan smer

#vozilo

POVEZANE VESTI

Društvo

HITNO UPOZORENJE PUTEVA SRBIJE: Moguć kolaps na auto-putu Miloš Veliki, blokirana vozna traka kod Ljiga

Društvo

Promena režima saobraćaja na auto-putu Miloš Veliki: Ovo su svi detalji

Hronika

Nesreća na auto-putu 'Miloš Veliki': Vozilo se zarotiralo u tunelu, pa završilo u suprotnoj traci!

Hronika

DETALJI JEZIVE NESREĆE NA AUTO-PUTU MILOŠ VELIKI: Sudarili se kamion i automobil, povređena žena!

Hronika

AUTOMOBIL POTPUNO UNIŠTEN: Jeziv udes na auto-putu Miloš Veliki! (FOTO)

Društvo

SAOBRAĆAJ NORMALIZOVAN NA AUTO-PUTU MILOŠ VELIKI: Prevrnula se prikolica puna džakova, pa izazvala kolaps na putu