SAOBRAĆAJ NORMALIZOVAN NA AUTO-PUTU MILOŠ VELIKI: Prevrnula se prikolica puna džakova, pa izazvala kolaps na putu

Na auto-putu (E-763) Miloš Veliki kod tunela Munjino brdo, u smeru ka Beogradu, normalizovan je saobraćaj nakon današnje saobraćajne nezgode, saopštili su Putevi Srbije.

To preduzeće savetuje svim učesnicima u saobraćaju da zbog svoje bezbednosti i bezbednosti drugih učesnika poštuju propise i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

Kako su preneli pojedini mediji, saobraćajna nezgoda do koje je danas došlo kada se prevrnula prikolica sa džakovima krompira u neposrednoj blizini tunela Munjino Brdo, izazvala je saobraćajni kolaps, preneo je Telegraf pisanje Tanjuga.

Autor: D.Bošković