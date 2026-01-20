UDES NA AUTO-PUTU KOD INĐIJE: Sudar u smeru ka Beogradu, stvara se gužva – EVO ŠTA JE ZATVORENO ZA SAOBRAĆAJ!

Na auto-putu E-75, kod petlje Inđija, večeras je došlo do saobraćajne nezgode koja je prouzrokovala znatno otežano kretanje vozila u smeru ka Beogradu.
U udesu koji se dogodio iz pravca Novog Sada ka prestonici, učestvovalo je više vozila, a prema prvim informacijama reč je o manjoj nezgodi sa materijalnom štetom.
Zatvorena preticajna traka
Zbog uviđaja i uklanjanja vozila sa kolovoza, za saobraćaj je trenutno zatvorena samo preticajna traka, dok se vozila propuštaju voznom i zaustavnom trakom.
Vozačima se savetuje oprez pri prolasku kroz ovu deonicu, jer se zbog delimične obustave stvaraju gužve, a vidljivost je smanjena zbog večernjih časova.
INFO ZA VOZAČE:
Lokacija: Auto-put Novi Sad – Beograd (kod petlje Inđija).
Stanje: Delimična obustava saobraćaja.
Upozorenje: Zatvorena preticajna traka, kretanje je usporeno.
Autor: Dalibor Stankov