UDES NA AUTO-PUTU KOD INĐIJE: Sudar u smeru ka Beogradu, stvara se gužva – EVO ŠTA JE ZATVORENO ZA SAOBRAĆAJ!

Na auto-putu E-75, kod petlje Inđija, večeras je došlo do saobraćajne nezgode koja je prouzrokovala znatno otežano kretanje vozila u smeru ka Beogradu.

U udesu koji se dogodio iz pravca Novog Sada ka prestonici, učestvovalo je više vozila, a prema prvim informacijama reč je o manjoj nezgodi sa materijalnom štetom.

Zatvorena preticajna traka

Zbog uviđaja i uklanjanja vozila sa kolovoza, za saobraćaj je trenutno zatvorena samo preticajna traka, dok se vozila propuštaju voznom i zaustavnom trakom.

Vozačima se savetuje oprez pri prolasku kroz ovu deonicu, jer se zbog delimične obustave stvaraju gužve, a vidljivost je smanjena zbog večernjih časova.

INFO ZA VOZAČE:

Lokacija: Auto-put Novi Sad – Beograd (kod petlje Inđija).

Stanje: Delimična obustava saobraćaja.

Upozorenje: Zatvorena preticajna traka, kretanje je usporeno.

Autor: Dalibor Stankov