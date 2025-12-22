AKTUELNO

Hronika

Teška saobraćajna nesreća na auto-putu Miloš Veliki: Tri osobe povređene

Izvor: Pink.rs/RINA, Foto: Pink.rs ||

Na auto-putu Miloš Veliki, u smeru od Beograda ka Čačku, danas popodne došlo je do saobraćajne nezgode u preticajnoj traci u kojoj su učestvovala dva putnička vozila.

- U udesu su povređene tri osobe koje su zadobile lakše telesne povrede, dok je na oba vozila pričinjena velika materijalna šteta. Vozilo marke "audi" pretrpelo je ozbiljna oštećenja prednjeg dela, dok je drugo nakon sudara ostalo zaustavljeno na kolovozu - potvrđeno je za agenciju RINA.

Povređeni su zbrinuti, a vozila su uklonjena sa puta uz asistenciju nadležnih službi. Saobraćaj se u tom delu puta u jednom trenutku odvijao usporeno.

Uzrok saobraćajne nezgode biće poznat nakon obavljenog uviđaja.

Orkanski vetar i sneg stižu u region: Moguća je i mećava, evo kada se očekuju najjače padavine

Autor: Marija Radić

#Nesreća

#Povređeni

#Saobraćajna nesreća

#miloš veliki

#udes

