Beogradski metro i FTN iz Kosovske Mitrovice potpisali Sporazum o saradnji

Javno komunalno preduzeće „Beogradski metro i voz“ i Fakultet tehničkih nauka u Kosovskoj Mitrovici Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici potpisali su Sporazum o saradnji sa ciljem uspostavljanja dugoročnog partnerstva u oblasti obrazovanja, nauke, inovacija i tehnološkog razvoja.

Sporazum su, u prisustvu rektora Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici prof. dr Nebojše Arsića, potpisali v.d. direktora JKP „Beogradski metro i voz“ Andreja Mladenović i dekan Fakulteta prof. dr Zoran Golubović.

Saradnja će biti usmerena na povezivanje visokog obrazovanja i privrede kroz realizaciju zajedničkih aktivnosti u okviru projekta izgradnje beogradskog metroa, sa posebnim akcentom na uključivanje studenata, nastavnika, saradnika i istraživača u naučno-istraživačke, razvojne i inovacione projekte.

Predviđene aktivnosti obuhvataju studentske prakse, gostujuća predavanja, organizaciju zajedničkih događaja, razvoj obrazovnih programa, kao i saradnju na istraživačko-razvojnim projektima i analizama značajnim za razvoj metro sistema. Poseban segment saradnje odnosi se na unapređenje naučno-istraživačke infrastrukture i proširenje naučnih programa uvođenjem tema iz oblasti metro sistema u okviru master i doktorskih studija.

V.d. direktora JKP „Beogradski metro i voz“ Andreja Mladenović istakao je da ova saradnja predstavlja važan korak u povezivanju akademske zajednice i velikih infrastrukturnih projekata od nacionalnog značaja, dodajući da mu predstavlja veliko zadovoljstvo što je došlo do uspostavljanja saradnje koja će doprineti povezivanju mladih stručnjaka i značajnih infrastrukturnih projekata.

„Izgradnja beogradskog metroa nije samo najveći saobraćajni infrastrukturni projekat u Srbiji, već i prilika da kao društvo pokažemo koliko su znanje, nauka i mladi stručnjaci važni za budućnost naše zemlje. Upravo zato nam je saradnja sa Fakultetom tehničkih nauka Univerziteta u Prištini, sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici od velikog značaja, jer želimo da studentima i mladim inženjerima omogućimo direktan kontakt sa savremenim tehnologijama, složenim infrastrukturnim sistemima i konkretnim izazovima koji prate realizaciju jednog ovakvog projekta“, rekao je Mladenović.

On je dodao da će kroz različite programe saradnje studenti imati priliku da steknu praktična znanja i iskustva koja će im biti dragocena u daljem profesionalnom razvoju.

„Naš cilj je da stvorimo prostor u kome će se spojiti teorijsko znanje i praktična primena, ali i da podstaknemo mlade ljude da svoju budućnost grade u Srbiji, radeći na projektima koji menjaju izgled i funkcionisanje čitavog grada. Beogradski metro će u narednim decenijama biti jedan od najvažnijih infrastrukturalnih sistema u Srbiji i zato je važno da u njegovom razvoju učestvuju i domaći stručnjaci, profesori, istraživači i studenti“, naglasio je Mladenović.

Rektor prof. dr Nebojša Arsić istakao je da ova saradnja predstavlja značajnu priliku za studente i nastavno osoblje, jer će im omogućiti da kroz praktičan rad i direktno učešće u realizaciji jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata u zemlji steknu dragocena znanja i iskustva.

„Posebno je važno što će studenti imati priliku da povežu teorijska znanja sa praktičnom primenom, što će doprineti njihovom profesionalnom usavršavanju i boljoj pripremljenosti za budući rad u struci“, poručio je Arsić.

Dekan Fakulteta tehničkih nauka prof. dr Zoran Golubović istakao je da potpisivanje Sporazuma o saradnji predstavlja važan korak u jačanju veza između akademske zajednice i privrede.

„Današnja poseta i potpisivanje Sporazuma o saradnji predstavljaju važan korak u jačanju veza između akademske zajednice i privrede. Verujemo da će saradnja sa JKP „Beogradski metro i voz“ doprineti razmeni znanja, iskustava i realizaciji zajedničkih aktivnosti od obostranog značaja, kao i da će našim studentima otvoriti nove mogućnosti za stručno usavršavanje i profesionalni razvoj“, poručio je Golubović.

Potpisnici su istakli da ovaj sporazum predstavlja značajan korak ka jačanju veze između akademske zajednice i privrede, kao i doprinos razvoju kadrova i savremenih tehnoloških rešenja u oblasti saobraćajne infrastrukture.

Autor: Iva Besarabić