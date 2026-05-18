KOLONE TERETNJAKA NA IZLAZU IZ SRBIJE: Vozači zaglavljeni i do 3 sata na granici

Za putnička vozila nema zadržavanja na graničnim prelazima.

Teretna vozila najviše čekaju na izlazu iz zemlje na graničnim prelazima Batrovci i Šid, po tri sata, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Prema informacijama Uprave granične policije od 17.15 časova, zadržavanja za teretnjake na izlazu iz Srbije ima i na prelazima Sremska Rača, dva sata, Horgoš, sat i po i Bezdan i Kelebija, po sat vremena.

Prema poslednjim informacijama dobijenim od JP "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama na autoputevima nema zadržavanja.

Autor: Iva Besarabić