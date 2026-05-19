SRBIJA I 'EXPO' PREDSTAVLJENI NA SAJMU 'IMEX 2026' U FRANKFURTU! Labović: Izuzetno značajno za promociju naše zemlje

Izvor: Pink.rs, Foto: TOS/Dejan Crnomarković

Turistička organizacija Srbije (TOS) predstavlja turističku i kongresnu ponudu naše zemlje na sajmu poslovnog turizma “IMEX 2026, jednom od najvažnijih međunarodnih događaja za “MICE” industriju, koji se održava od 19. do 21. maja u Frankfurtu.

Fokus predstavljanja Srbije na ovogodišnjem sajmu usmeren je na Specijalizovanu izložbu “EXPO 2027” Beograd, koja se međunarodnoj poslovnoj javnosti predstavlja kroz prezentacije i sastanke sa vodećim partnerima iz oblasti organizacije događaja, kongresa i poslovnih putovanja.

Direktorka TOS-a Marija Labović istakla je da “IMEX” predstavlja važnu priliku za dodatno međunarodno pozicioniranje Srbije kao destinacije za velike poslovne događaje i kongrese.

- Predstavljanje Srbije na sajmu “IMEX” od izuzetnog je značaja za promociju naše zemlje na globalnom tržištu poslovnog turizma, posebno u susret izložbi “EXPO 2027”. Kroz brojne sastanke i kontakte sa ključnim partnerima iz međunarodne “MICE” industrije predstavljamo potencijale Srbije, razvoj kongresne infrastrukture i kapacitete Beograda za organizaciju velikih međunarodnih događaja - rekla je Labović.

Uoči otvaranja sajma, Marija Labović i tim Kongresnog biroa Srbije učestvovali su na pratećim događajima u organizaciji Međunarodne asocijacije kongresa i konvencija, namenjenim predstavnicima vodećih kongresnih biroa i kompanija iz te industrije. Direktorka TOS-a učestvovala je i na četvrtom Globalnom forumu nacionalnih kongresnih biroa, u organizaciji Strateške alijanse nacionalnih kongresnih biroa Evrope.

Na nacionalnom štandu Srbije svoju ponudu predstavljaju i naša nacionalna avio-kompanija Er Srbija, Turistička organizacija Beograda, Sava Centar, Ložionica, kao i nekoliko turističkih agencija i hotela.

Tokom sva tri sajamska dana, osim individualnih sastanaka, kojih je ove godine više nego prethodne, na štandu Srbije organizuju se i grupni sastanci sa unapred odabranim međunarodnim partnerima i klijentima, kao i prezentacije Specijalizovane izložbe “EXPO 2027”.

