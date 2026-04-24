SRBIJA PREDSTAVLJENA U KINI: EXPO 2027 u fokusu promocije turističke ponude zemlje u Šandongu i Hajnanu

Turistička organizacija Srbije (TOS) predstavila je turističku ponudu naše zemlje u Kini, tokom posete provincijama Šandong i Hajnan, realizovane u organizaciji Kineskog kulturnog centra u Beogradu. Poseta je bila prilika za dodatno jačanje turističke saradnje sa kineskim partnerima, predstavljanje Srbije na jednom od najvažnijih dalekih tržišta, kao i za promociju Beograda kao domaćina specijalizovane izložbe EXPO 2027.

Na današnjem promotivnom događaju u provinciji Hajnan, direktorka TOS-a Marija Labović predstavila je turističku ponudu Srbije, sa posebnim osvrtom na mogućnosti za dalje jačanje saradnje između turističkih privreda dve zemlje.

-Za Srbiju, EXPO 2027 nije samo organizacija velikog međunarodnog događaja. To je platforma za globalni dijalog i prilika da se predstave zajedničke aspiracije međunarodne zajednice ka napretku. Srbija pristupa organizaciji EXPO 2027 sa velikim poštovanjem prema kineskim dostignućima i snažnom željom da uči iz iskustva Kine, posebno imajući u vidu značaj izložbe održane u Šangaju 2010. godine - poručila je Labović.

Tokom posete Kini, direktorka TOS-a govorila je i na Konferenciji o visokokvalitetnom razvoju kulturne i turističke industrije 2026, održanoj u provinciji Šandong, gde je ukazala na značaj međunarodnih događaja za dodatno pozicioniranje Srbije i jačanje saradnje sa partnerima iz Kine.

-Naredna godina biće posebno značajna za Srbiju, jer će Beograd biti domaćin specijalizovane izložbe EXPO 2027, koja će okupiti učesnike iz celog sveta. To je izuzetna prilika da se upozna Srbija, razmene ideje i ojačaju globalne veze - navela je Labović.

U okviru posete, delegacija Srbije obišla je i distrikt Boshan u gradu Zibo, poznat po tradicionalnoj proizvodnji stakla i keramike, gde je održan sastanak sa predstavnicima lokalnih vlasti i razgovarano o novim mogućnostima turističke saradnje.

Labović je naglasila da Srbija visoko ceni sveobuhvatno strateško partnerstvo sa Kinom i da turizam predstavlja jednu od najvidljivijih oblasti saradnje dve zemlje.

- Srbija je ponosna što je među prvim zemljama koje su uvele bezvizni režim za kineske turiste - istakla je Labović.

Kina je, inače, među najvažnijim dalekim tržištima za srpski turizam, a interesovanju kineskih turista za Srbiju doprinose bezvizni režim, direktne avio-linije između Beograda i velikih kineskih gradova, kao i dugogodišnja saradnja Turističke organizacije Srbije sa partnerima iz Kine.

Direktor Kineskog kulturnog centra u Beogradu Džang Aimin naveo je da je program „Zdravo, Kina” osmišljen kao platforma za kulturnu i turističku razmenu, kako bi predstavnici medija, turističke privrede i kreatori sadržaja iz Srbije neposredno upoznali različite delove Kine i svoja iskustva preneli publici u Srbiji.

