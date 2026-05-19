SRBIJA NA UDARU PLJUSKOVA! Hitno se oglasio RHMZ: Ovi delovi zemlje najugroženiji

Republički hidrometeorološki zavod oglasio se na svom zvaničnom sajtu najnovijim saopštenjem.

- Malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima, a samo će tokom poslepodneva na jugu i jugozapadu Srbije biti pretežno oblačno ponegde sa kišom ili pljuskovima.

VREME NAREDNIH DANA

Sutra pretežno sunčano i malo toplije, uz malu, ponegde i umerenu oblačnost. Na jugu i istoku Srbije umereno oblačno, pre podne i sredinom dana ponegde sa slabom kratkotrajnom kišom. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni, na istoku povremeno i jak. Najniža temperatura od 5 do 14 °S, a najviša od 21 do 25 °S.

Do kraja sedmice promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i dnevnom temperaturom oko proseka za ovaj period godine. Na severu suvo, u ostalim predelima ponegde sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom koji se za vikend očekuju samo na istoku i jugu zemlje. - stoji na sajtu RHMZ.

Autor: Iva Besarabić