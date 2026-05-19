U jednom delu Srbije sneg, u drugom kiša, a u trećem sunce: EVO ŠTA NAS ČEKA DO KRAJA DANA

Širom Srbije je promenljivo oblačno i umereno toplo, uz pojačan severozapadni vetar.
Trenutne temperature u većem delu Srbije kreću se od 17 do 23°C, u Beogradu je 22°C.
Sjenica meri 15, Zlatibor 14, a Kopaonik 6 stepeni.
Naše područje pod uticajem je i dalje nešto svežije vazdušne mase, iako je toplije u odnosu na prethodne dane, dok je tropski toplo vreme na istoku Evrope, temperature u Rusiji i u Moskvi prelaze 30 stepeni.
Inače, naše područje pod uticajem je i dalje visinskog ciklona, čiji se centar nalazi nad centralnim i južnim delom Balkana.
Pod uticajem njega vreme od juga Srbije pa sve do Grčke je vrlo kišovito, a na višim planinama čak veje i sneg, jer dolazi i do priliva hladnije vazdušne mase.
U ovom času na krajnjem jugu Srbije pada kiša, naročito na Kosovu i Metohiji.
Kiša se u ovom delu Srbije očekuje i u nastavku poslepodneva i biće praćena pljuskovi.
Ovo je najsvežiji deo Srbije trenutno, uz jesenje temperature od 12-13 stepeni.
Ono što je najinteresatnije, na višim delovima Šar Planine i Gore veje sneg.
Sneg pada iznad 2000 metara nadmorske visine, što nije neuobičajena pojava za ovo doba godine, iako je retka.
Inače, snežna granica upravo se i nalazi iznad 2000 metara nadmorske visine, a prizori su fascinatni, s obzirom na to su vrhovi planina pod snežnim pokrivačem, a niže je sve pod gustim zelenilom. Ovakvi prizori karaktestični su za ovo doba godine u ovim predelima, a u kojima dominiaju planine iznad 2000 metara nadmorske visine. Slična situacija je i u oblasti Prokletija, Hajle, potom Komova, Bjelasica i drugih visokih planina u Crnoj Gori, BiH i regionu.
Do kraja dana u većem delu Srbije i u Beogradu suvo, promenljivo oblačno i bez padavina. Kiša i pljuskovi očekuju se na krajnjem jugu Srbije, uglavnom na Kosovu i Metohiji i u Pčinjskom okrugu, dok se na planinama iznad 2000 metara nadmorske visine očekuje sneg.
