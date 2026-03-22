SVE JE ZAVEJANO! Sneg i dalje pada, temperatura -1°C: U ovim delovima Srbije ZIMA se ne predaje

Širom Srbije nastavlja se promenljivo oblačno vreme, uz pojačan jugoistočni vetar. Temperature dostižu 14-15 stepeni.

Na planinama južne Srbije povremeno pada sneg.

Sneg pada iznad 1500 metara nadmorske visine i trenutno veje na Kopaoniku, a naročito na Šar planini.

U ovom času prava sneža vejavica na Brezovici.

Sneg pada već nekoliko sati.

Visina snežnog pokrivača na Kopaoniku iznosi 40 cm, a na Brezovici je preko pola metra, dok na delovima Šar planine preko 2000 metara ima i do jednog metra snega.

Temperatura je -1°C.

Autor: D.Bošković