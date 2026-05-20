Teretnjaci na izlazu iz Srbije čekaju četiri sata na pelazu Šid

Teretna vozila najviše čekaju na izlazu iz zemlje na graničnom prelazu Šid, četiri sata, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Prema informacijama Uprave granične policije od 17.15 časova, zadržavanja za teretnjake na izlazu iz Srbije ima i na prelazima Batrovci, tri, Bezdan dva sata i Gradina, sat vremena.

Za putnička vozila nema zadržavanja na graničnim prelazima.

Prema poslednjim informacijama dobijenim od JP "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama na autoputevima nema zadržavanja.

Autor: Iva Besarabić