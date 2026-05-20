SAVET EVROPE: Srbija i petu godinu za redom među zemljama sa adekvatnim kapacitetima u zatvorima

Republika Srbija nalazi se petu godinu za redom u grupi zemalja sa adekvatnim kapacitetima i prosečnom opterećenošću kad je u pitanju smeštaj osuđenih i pritvorenih lica, pokazuje najnoviji izveštaj Saveta Evrope (SE).

Direktor te uprave Ministarstva pravde Srbije Mile Jandrić izjavio je da najnoviji izveštaj SE pokazuje da je uprava među prioritetnim pitanjima postavila unapređenje materijalnih uslova u kojima borave osobe lišene slobode, piše u saopštenju.

„Važno pitanje rešavamo zahvaljujući ogromnim naporima i radu na brojnim projektima koji su pokrenuti 2012“, rekao je Jandrić.

Dodao je da Srbija i dalje ima neujednačenu opterećenost po zavodima i da se zato nastavlja s projektima izgradnje novih objekata i rekonstrukcije postojećih, posebno u onim zavodima gde je prisutna najveća fluktuacija osoba.

Ukazao da najnoviji izveštaj SE ponovo pokazuje da problem sa smeštajnim kapacitetima imaju mnogo bogatije države, poput Francuske, Italije, Belgije, Kipra, Mađarske, Rumunije i drugih zemalja koje imaju „veoma visoku“, odnosno „visoku“ opterećenost

Dodao je i da se od prošle godine prvi put na listi zemalja sa nedovoljnim kapacitetima nalazi i Švedska, navoodi se.

„Jasno je da veliki broj evropskih država ulaže ogromne napore u rešavanju pitanja smeštajnih kapaciteta i to je zajedničko svim upravama i direktoratima“, istakao je Jandrić.

Kazao je da Uprava sprovodi aktivnosti propisane Strategijom razvoja sistema izvršenja krivičnih sankcija za period 2022–2027. s ciljem poboljšanja materijalnih uslova u zatvorima.

