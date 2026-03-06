AKTUELNO

'SRBIJA OSTAJE POSVEĆENA SARADNJI SA SAVETOM EVROPE' Vučić se sastao sa Berseom: Razgovarali o ključnim izazovima sa kojima se suočavaju Evropa i svet

Foto: Tanjug/Rade Prelić

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa generalnim sekretarom Saveta Evrope Alenom Berseom.

- Sa Alenom Berseom o ključnim izazovima sa kojima se danas suočavaju Evropa i svet. Razmenili smo mišljenja o reformskim procesima u zemlji, situaciji u regionu, kao i aktuelnim geopolitičkim tenzijama i rastućim bezbednosnim rizicima koji zahtevaju odgovoran pristup svih - napisao je Vučić na Instagram nalogu ''buducnostsrbijeav'' i dodao:

U vremenu ozbiljnih globalnih nestabilnosti, eskalacije sukoba na Bliskom istoku i širenja bezbednosnih pretnji, očuvanje mira, stabilnosti i poštovanje međunarodnog prava od je presudnog značaja za sigurnost građana i budućnost Evrope.

Foto: Tanjug/Rade Prelić

- Srbija ostaje posvećena saradnji sa Savetom Evrope u jačanju demokratskih institucija, vladavine prava i zaštite ljudskih prava, kao temelja stabilnog i bezbednog društva. U ovakvim vremenima, dijalog, saradnja i odgovornost država ostaju jedini put ka očuvanju stabilnosti na našem kontinentu - zaključio je Vučić.

