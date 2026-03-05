Ana Brnabić sa Berseom o saradnji Srbije i Saveta Evropa

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić sastala se danas u Beogradu sa generalnim sekretarom Saveta Evrope (SE) Alenom Berseom, sa kojim je razgovarala o saradnji Srbije sa SE i Parlamentarnom skupštinom SE, kao i o pitanjima ljudskih prava, izbornih reformi, medijskih sloboda i situaciji na Kosovu i Metohiji.

Brnabić je istakla da Srbija pridaje veliki značaj saradnji sa Savetom Evrope i PSSE, naglasivši da parlamentarna diplomatija ima važnu ulogu u jačanju dijaloga i međusobnog poverenja, saopšteno je iz Skupštine Srbije.

Predsednica Skupštine je uručila pismo generalnom sekretaru Saveta Evrope povodom pojedinih ocena u izveštaju partnerskih organizacija u okviru Platforme Saveta Evrope za zaštitu novinarstva, u kojem je ukazala na određena pitanja u vezi sa metodologijom i činjeničnom osnovom pojedinih navoda.

Sastanku je prisustvovala i šefica delegacije Narodne skupštine u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope Bilja Pantić Pilja, navedeno je u saopštenju.

Berse boravi u dvodnevnoj poseti Srbiji, a danas se sastao i sa premijerom prof. dr Đurom Macutom i ministrom pravde Nenadom Vujićem.

