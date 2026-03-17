Brnabić sa Venecijanskom komisijom o pravosuđu: Cilj je nezavisnost od pritisaka, ali ne i od zakona

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije, Ana Brnabić, sastala se danas sa delegacijom Venecijanske komisije koja boravi u dvodnevnoj poseti Beogradu.

Glavna tema razgovora bio je set pravosudnih zakona koji su ranije ove godine usvojeni u parlamentu po hitnom postupku.

Odgovori na sva sporna pitanja

Brnabić je istakla da Srbija i Venecijanska komisija dele isti cilj – stvaranje pravosuđa koje je potpuno zaštićeno od bilo kakve vrste pritisaka ili spoljnih uticaja. Delegacija je imala priliku da dobije direktne odgovore na pitanja koja će koristiti pri izradi finalnog mišljenja o novim zakonima.

Saradnja kao ključ: Predsednica parlamenta podsetila je na uspešnu saradnju tokom ustavnih amandmana iz 2022. godine, ocenivši pomoć Komisije kao neprocenjivu.

Kritike opozicije: Brnabić je ukazala na to da se zemlja i sada suočava sa negativnom kampanjom istog dela javnosti koji je ranije pružao otpor reformama koje je Venecijanska komisija ocenila kao pozitivan korak.

Mišljenje se čeka do juna

Sastanku su prisustvovali i predsednik Odbora za pravosuđe Uglješa Mrdić, kao i šef poslaničke grupe SNS Milenko Jovanov.

Podsećamo, Skupština Srbije je 28. januara usvojila izmene niza zakona, uključujući Zakon o sudijama i Zakon o javnom tužilaštvu. Nakon primedbi iz Evropske unije i opozicije, Ana Brnabić je 10. februara zvanično zatražila hitno mišljenje stručnjaka iz Venecije. Očekuje se da će konačno mišljenje biti potvrđeno na plenarnoj sednici Komisije u junu.

