AKTUELNO

Politika

Važan sastanak! Brnabić sa delegacijom Monitoring komiteta PS SE o pitanjima u oblasti izbornog procesa (FOTO)

Izvor: Informer.rs, Foto: Tanjug/Miloš Milivojević ||

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić sastala se sa delegacijom Monitoring komiteta Parlamentarne skupštine Saveta Evrope (PS SE), koja boravi u dvodnevnoj poseti Beogradu.

Na sastanku je razgovarano o aktuelnim pitanjima u oblasti izbornog procesa, sa posebnim osvrtom na primenu relevantnih međunarodnih preporuka i dalje unapređenje institucionalnog okvira.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Tema sastanka bila je i saradnja sa Venecijanskom komisijom, kao i značaj transparentnosti i poverenja u rad nadležnih institucija, saopšteno je iz Skupštine Srbije.

Kako je navedeno, istaknuta je važnost nastavka konstruktivnog dijaloga i saradnje sa Parlamentarnom skupštinom Saveta Evrope u cilju jačanja demokratskih standarda.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Delegacija Monitoring komiteta Parlamentarne skupštine Saveta Evrope sastala se i sa članovima Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i sa delegacijom Narodne skupštine pri Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope, a za kasnije danas najavljeni su sastanci sa predstavnicima poslaničkih grupa vladajuće koalicije i predstavnicima poslaničkih grupa opozicije.

Autor: A.A.

#Ana Brnabić

#Beograd

#Monitoring

#Sastanak

POVEZANE VESTI

