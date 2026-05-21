AKO DANAS, NA SPASOVDAN, PADNE KIŠA... Evo šta kaže narodno verovanje

Spasovdan nije samo stočarski i ratarski praznik, već krsna ili seoska slava, odnosno zavetina mnogih sela.

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas proslavljaju jedan od 12 najvećih hrišćanskih praznika – Vaznesenje Gospodnje, u narodu poznatiji kao Spasovdan.

Praznuje se uvek u četvrtak, 40 dana nakon Uskrsa, a 10 dana pre Duhova.

Inače, Spasovdan nije samo stočarski i ratarski praznik, već krsna ili seoska slava, odnosno zavetina mnogih sela.

U narodu se veruje da će, ako na Spasovdan pada kiša, cela godina biti rodna. Narod kaže – “Spasovdanska kiša je skupa – jedna kap vredi koliko i zlatnik”.

Prema narodnom običaju ne rade se danas teški poslovi i veruje se da praznik može da spasi kuću od nevolje, a decu od bolesti.

Vaznesnje Gospodnje slave mnoge zanatlije – pekari, zidari, cvećari i drugi.

Autor: D.Bošković