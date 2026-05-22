SPREMITE KIŠOBRANE: Stižu pljuskovi i grmljavina, a evo gde će biti najtoplije – detaljna prognoza za petak i vikend

U Srbiji nas u petak očekuje promenljivo oblačno vreme sa povremenom kišom i lokalnim pljuskovima praćenim grmljavinom. Veća verovatnoća za padavine biće južnije od Save i Dunava, dok je u Vojvodini šansa za kišu manja, mada se i tamo može javiti kratkotrajni pljusak. Najviše sunčanih sati tokom dana imaće stanovnici severa Vojvodine.

Duvaće umeren severni i severozapadni vetar, koji će u Vojvodini povremeno biti pojačan. Vazdušni pritisak biće iznad normale. Minimalne temperature kretaće se od 10°C do 15°C, dok će maksimalne dnevne ići od 20°C u Dimitrovgradu do 26°C na severu Vojvodine. Tokom večeri povremena kiša očekuje se na zapadu, jugozapadu i jugu zemlje, dok će u ostalim krajevima biti suvo, sa temperaturom u 22 časa između 15°C i 20°C.

Vreme u Beogradu, Novom Sadu i Nišu

- Beograd: Smenjivaće se sunčani periodi i dnevni razvoj oblačnosti, uz mogućnost kratkotrajne kiše sredinom dana i popodne. Vetar će biti slab do umeren severozapadni, a pritisak iznad normale. Jutarnja temperatura iznosiće 15°C, maksimalna dnevna do 24°C, dok se uveče očekuje suvo vreme sa temperaturon od 20°C u 22 časa.

- Novi Sad: Očekuju se sunčani periodi uz razvoj oblaka i malu šansu za kratkotrajnu popodnevnu kišu. Vetar umeren do pojačan severozapadni. Minimalna temperatura biće 13°C, maksimalna do 25°C, a uveče suvo uz 18°C.

- Niš: Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i sa povremenom pojavom kiše ili lokalnih pljuskova. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Jutarnja temperatura biće 13°C, a najviša dnevna 22°C.

Prognoza za vikend i početak naredne sedmice: Stiže nam i 30 stepeni!

Subota: Južnije od Save i Dunava, kao i eventualno na jugu Banata, zadržava se promenljivo oblačno vreme sa povremenom kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, uz sunčane intervale. Vetar umeren severni i severozapadni, pritisak iznad normale. Minimalne temperature od 12°C do 16°C, maksimalne od 22°C do 26°C. Uveče kiša na zapadu, jugozapadu i jugu, u ostalim delovima suvo.

Nedelja: Na severu Srbije prognoziraju se duži sunčani periodi. U centralnim, južnim i istočnim predelima ostaje promenljivo oblačno sa povremenom kratkotrajnom kišom i pljuskovima sa grmljavinom.

Ponedeljak i utorak: Pretežno sunčano i osetno toplije. U utorak će živa u termometru ponegde dostići i 30°C, što će biti prvi put ovog proleća.

Vremenske prilike u Crnoj Gori

U petak će na jugu Crne Gore biti sunčano, dok se na severu očekuje dnevni razvoj oblaka uz moguće kratkotrajne lokalne pljuskove popodne. Maksimalna dnevna temperatura kretaće se od 20°C do 29°C.

Tokom vikenda se nastavlja slično vreme – sunčano na jugu, a na severu razvoj oblačnosti sa mogućim pljuskovima i grmljavinom. U ponedeljak i utorak biće pretežno sunčano i vrlo toplo, a u utorak će u dolini Zete i Morače temperatura dostići i 32°C.

Autor: D.S.