UŽASAN POČETAK VIKENDA: Temperatura pada, a evo gde će pljuštati

U Srbiji u subotu oblačno, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Krajem dana i tokom večeri razvedravanje. Vetar slab, promenljivog pravca.

Jutarnja temperatura od 12 do 16 stepeni, maksimalna dnevna od 18 na jugu do 24 stepeni na severu Srbije.

U Beogradu u subotu oblačno, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Krajem dana i tokom večeri razvedravanje. Vetar slab, promenljivog pravca.

Jutarnja temperatura 15 stepeni, maksimalna dnevna 21°C.

Autor: D.Bošković