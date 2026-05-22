HITAN APEL INSTITUTA: Svaka kap je važna – pogledajte raspored akcija davanja krvi u Beogradu za narednu nedelju

Institut za transfuziju krvi Srbije uputio je poziv svim punoletnim građanima da i tokom naredne nedelje pokažu humanost i daju krv. Pored redovnih termina u samoj ustanovi (Svetog Save 39), koja radi radnim danima od 7 do 19 i subotom od 8 do 15 sati, organizovane su i brojne akcije na terenu širom Beograda.

"Hvala svim davaocima krvi što svojim nesebičnim delom donose sreću, nadu i novu šansu onima kojima je najpotrebnija", poručuju iz Instituta za transfuziju krvi Srbije.

Detaljan raspored akcija na terenu po danima



Kako bi građanima olakšali proces, transfuziološki autobusi i ekipe biće raspoređeni na sledećim lokacijama:

Ponedeljak (25. maj):

- Republički zavod za statistiku (od 9 do 12 sati)

- Transfuziološki autobus u naselju Belvil (od 11 do 15 sati)

Utorak (26. maj):

- Tržni centar "Banjica" – autobus ispred centra (od 12 do 16 sati)

- Kompanija "A1" na Novom Beogradu – za zaposlene (od 9 do 14 sati)

- Gradska opština Novi Beograd – za zaposlene (od 10 do 14 sati)

Sreda (27. maj):

- JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" – za zaposlene (od 8 do 13 sati)

- Gradska opština Grocka – za zaposlene (od 9 do 14 sati)

Četvrtak (28. maj):

- Bokserski klub "Greatest" u Lazarevcu (od 10 do 15 sati)

- Crveni krst Obrenovac (od 9 do 15 sati)

Petak (29. maj):

- Kompanija "Milšped" na Novom Beogradu – autobus ispred zgrade (od 9 do 14 sati)

Subota (30. maj):

- Tržni centar "Ada mol" – autobus ispred centra (od 10 do 13 sati)

- Tržni centar "Delta siti" – autobus ispred centra (od 14 do 17 sati)

Nedelja (31. maj):

- Palata Srbija – akcija povodom Dana policije Srbije (od 9 do 15 sati)

Ko može da da krv?

Krv može dati svaka zdrava osoba koja ispunjava sledeće osnovne uslove:

- Da je punoletna (od 18 do 65 godina života).

- Da se dobro oseća i prođe redovni lekarski pregled pre samog davanja.

- Da ima više od 50 kilograma težine.

Čitav proces traje svega tridesetak minuta, a nečiji život direktno zavisi od ove brze i bezbolne procedure. Odvojte malo vremena i budite nečiji heroj naredne nedelje.

Autor: D.S.