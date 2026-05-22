VAŽNO ZA ŽENE: Mobilni mamografi od 26. maja u Petrovcu na Mlavi i Velikoj Plani – pogledajte kako da zakažete besplatan pregled

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com ||

Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", uz podršku Ministarstva zdravlja, pokreće novu akciju organizovanog skrininga raka dojke. Od utorka, 26. maja, mobilni mamografi biće postavljeni u Petrovcu na Mlavi i Velikoj Plani, omogućavajući ženama besplatne preglede u cilju rane dijagnostike i očuvanja zdravlja.

Pregledi u oba grada obavljaće se svakog dana, uključujući i dane vikenda, u terminu od 9 do 18 časova.

Detaljne lokacije i telefoni za zakazivanje

Kako bi se izbegle gužve, preglede je potrebno unapred zakazati putem telefona. Detaljne informacije po gradovima izgledaju ovako:

1. Petrovac na Mlavi (od 26. maja u 9.00 č)
Lokacija: Kod Kulturno-prosvetnog centra (Ulica Petra Dobrnjca 179).

Zakazivanje: Svakog radnog dana od 7 do 14 časova.

Telefoni:

012/327-982 (lokal 232)

064/646-9189

2. Velika Plana (od 26. maja u 11.00 časova)

Lokacija: Na platou kod pozorišta (Ulica Branka Radičevića 1).

Zakazivanje:

- Do 1. juna: svakog radnog dana od 7 do 14.30 časova.

- Od 1. juna: svakog radnog dana od 7 do 19 časova.

Telefon: 026/516-401

Ko treba da se javi na pregled?

Mobilni mamograf je prvenstveno namenjen ženama koje nemaju prisutne simptome ili znakove bolesti, a spadaju u rizične grupe:

- Sve zainteresovane žene starosne dobi od 45 do 69 godina, pod uslovom da u poslednje dve godine nisu radile mamografiju.

- Žene starije od 40 godina koje u porodici imaju blisku srodnicu (majku, baku, sestru) obolelu ili lečenu od raka dojke.

Poruka lekara: Kada se otkrije na vreme, u ranoj fazi, rak dojke je izlečiv u izuzetno visokom procentu, a kvalitet života žene ostaje potpuno očuvan. Iskoristite priliku i odvojte desetak minuta za kontrolu koja život znači.

Autor: D.S.

