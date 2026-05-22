VAŽNO ZA ŽENE: Mobilni mamografi od 26. maja u Petrovcu na Mlavi i Velikoj Plani – pogledajte kako da zakažete besplatan pregled

Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", uz podršku Ministarstva zdravlja, pokreće novu akciju organizovanog skrininga raka dojke. Od utorka, 26. maja, mobilni mamografi biće postavljeni u Petrovcu na Mlavi i Velikoj Plani, omogućavajući ženama besplatne preglede u cilju rane dijagnostike i očuvanja zdravlja.
Pregledi u oba grada obavljaće se svakog dana, uključujući i dane vikenda, u terminu od 9 do 18 časova.
Detaljne lokacije i telefoni za zakazivanje
Kako bi se izbegle gužve, preglede je potrebno unapred zakazati putem telefona. Detaljne informacije po gradovima izgledaju ovako:
1. Petrovac na Mlavi (od 26. maja u 9.00 č)
Lokacija: Kod Kulturno-prosvetnog centra (Ulica Petra Dobrnjca 179).
Zakazivanje: Svakog radnog dana od 7 do 14 časova.
Telefoni:
012/327-982 (lokal 232)
064/646-9189
2. Velika Plana (od 26. maja u 11.00 časova)
Lokacija: Na platou kod pozorišta (Ulica Branka Radičevića 1).
Zakazivanje:
- Do 1. juna: svakog radnog dana od 7 do 14.30 časova.
- Od 1. juna: svakog radnog dana od 7 do 19 časova.
Telefon: 026/516-401
Ko treba da se javi na pregled?
Mobilni mamograf je prvenstveno namenjen ženama koje nemaju prisutne simptome ili znakove bolesti, a spadaju u rizične grupe:
- Sve zainteresovane žene starosne dobi od 45 do 69 godina, pod uslovom da u poslednje dve godine nisu radile mamografiju.
- Žene starije od 40 godina koje u porodici imaju blisku srodnicu (majku, baku, sestru) obolelu ili lečenu od raka dojke.
Poruka lekara: Kada se otkrije na vreme, u ranoj fazi, rak dojke je izlečiv u izuzetno visokom procentu, a kvalitet života žene ostaje potpuno očuvan. Iskoristite priliku i odvojte desetak minuta za kontrolu koja život znači.
Autor: D.S.