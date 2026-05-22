Počinje era marketinga bez prečica: Google, Teads i vodeći svetski stručnjaci stižu na Digital Day 2026

Ako je prethodnih godina pitanje bilo koje nove tehnologije menjaju industriju, danas je mnogo važnije – kako ih koristiti smisleno. Veštačka inteligencija, Connected TV, automatizacija, promena medijskih navika i transformacija agencijskog modela više nisu teme budućnosti, već konkretna pitanja svakodnevnog poslovanja. Upravo zato će ovogodišnji Digital Day 2026, koji se održava 4. i 5. juna u Hangaru 1 u Luci Beograd, okupiti više od 700 predstavnika brendova, agencija, medija i AdTech kompanija kako bi razgovarali o tome šta zaista pravi razliku u savremenom marketingu – i kako doći do merljivih poslovnih rezultata u eri kompleksnih ekosistema.

Konferenciju će tradicionalno otvoriti predstavljanje AdEx izveštaja, najrelevantnijeg preseka tržišta digitalnog oglašavanja u Srbiji, koji će ove godine predstaviti Jelena Savić, Google ASR Country Manager u kompaniji Admixer Media Serbia. Izveštaj donosi pregled kretanja investicija, promene u strukturi kanala, kao i ključne trendove koji oblikuju domaće digitalno tržište i postavljaju okvir za dalji razvoj industrije.

Među keynote govornicima ovogodišnjeg Digital Day-a biće Roman Balteanu, Platforms Partner Manager za centralnu i istočnu Evropu u kompaniji Google. U predavanju „Supercharging Modern Marketing in the AI Era“, Balteanu će govoriti o tome kako kompanije mogu da izgrade snažan data foundation unutar integrisanog ekosistema, povezujući first-party podatke, napredna merenja i veštačku inteligenciju u funkcionalan sistem koji donosi poslovnu vrednost. U fokusu njegovog izlaganja biće sve kompleksniji potrošački put, u kojem se podaci često nalaze u „fragmentisanim silosima“. Kroz pristup zasnovan na Google Marketing Platform ekosistemu, Balteanu će predstaviti kako se ti podaci mogu objediniti i pretvoriti u preciznije modele predikcije, efikasnije bidding strategije i bolje odluke u realnom vremenu. Poseban akcenat biće stavljen na primenu generativne AI tehnologije – kroz alate poput Gemini, Imagen i Veo – koji omogućavaju brže kreiranje visokokvalitetnih kreativnih formata, optimizaciju troškova i značajno kraće vreme izlaska na tržište.

Na temu evolucije medijskih navika i rasta Connected TV ekosistema govoriće Ioana Samoila, Industry Director u kompaniji Teads. Sa iskustvom u vođenju strateških partnerstava uključujući Tursku, Grčku, Adriatic region i Srbiju, Samoila će u predavanju „The Omnichannel Booster Effect: Driving Business Outcomes with CTV“ analizirati kako Connected TV menja odnos između tradicionalne televizije i digitalnog performance marketinga. Njeno izlaganje fokusira se na transformaciju CTV-a iz kanala za masovni reach u ključni deo omnichannel strategije koji omogućava precizno merenje i optimizaciju poslovnih rezultata. Poseban naglasak biće na integraciji CTV-a u širi medijski miks, gde se fokus pomera sa impresija na konkretne poslovne KPI-jeve, kao što su konverzije, rast prodaje i dugoročna vrednost korisnika.



Dodatnu perspektivu o stanju i budućnosti video ekosistema doneće Đorđe Đuričić, Entertainment Platform Product Director u kompaniji United Cloud. Kroz predavanje „State of CTV“, Đuričić će predstaviti pregled globalnih i regionalnih trendova u Connected TV industriji i analizirati različite poslovne modele koji danas dominiraju tržištem – od SVOD i AVOD modela, preko FAST platformi, do hibridnih pristupa monetizaciji.

Poseban fokus biće na načinu na koji se CTV razvija kao centralna tačka digitalne video potrošnje, ali i na tome kako operatori, platforme i oglašivači mogu da pronađu održive modele rasta u sve fragmentisanijem medijskom okruženju. Predavanje će otvoriti i pitanje gde se nalaze najveće prilike za monetizaciju u narednom periodu, posebno na tržištima u razvoju.

Jedan od najiskusnijih globalnih lidera digitalne advertising industrije, Paul Thompson, Chief Commercial Officer u kompaniji Eskimi, doneće kritički pogled na stanje industrije koja se sve više oslanja na automatizaciju i algoritme. Sa više od 30 godina iskustva u kompanijama poput Yahoo, Blis i Seedtag, Thompson je poznat po svom nekonvencionalnom pristupu i insistiranju na ulozi kreativnosti u medijskim strategijama.

U svom izlaganju, on će otvoriti pitanje da li je industrija previše oslonjena na data-first pristup i algoritamsku optimizaciju, te da li takav pristup vodi ka homogenizaciji rezultata. Njegova ključna poruka jeste da „algoritmi često daju prosečne rezultate“, te da je za stvarni efekat u oglašavanju neophodno vratiti ideju, kreativnost i ljudski faktor u centar strategije.

Pored predavanja svetskih stručnjaka, Digital Day 2026 donosi i snažan fokus na lokalne i regionalne izazove koji direktno oblikuju tržište. Agencijski panel ove godine postavlja provokativno pitanje: „Da li je kraj agencijskog modela kakav poznajemo?“ Diskusija će otvoriti teme transformacije uloge agencija, novih očekivanja klijenata, kao i uticaja automatizacije i AI alata na tradicionalne poslovne modele. Panel će moderirati Danka Trbojević, Marketing Director, Merin Group.

Medijski panel biće posvećen transformaciji redakcija i načinu na koji nove tehnologije menjaju svakodnevni rad medija. Fokus će biti na primeni AI alata, razvoju novih formata sadržaja i redefinisanju novinarskih procesa u digitalnom okruženju. Panel će moderirati Jasmina Koprivica, ekspert za digitalne medije iz Fos Media Com, uz diskusiju o tome kako danas izgleda moderna redakcija i koji su ključni izazovi održivosti medijskog poslovanja.

Digital Day 2026 tako još jednom potvrđuje svoju ulogu centralnog mesta susreta industrije – prostora gde se spajaju globalna ekspertiza, regionalna praksa i konkretni odgovori na pitanja koja oblikuju budućnost marketinga, medija i tehnologije.

Kotizacije za prisustvo konferenciji dostupne su na sajtu Digital Day konferencije: www.digitalday.rs.

Autor: S.M.