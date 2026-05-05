Digital Day 2026: Kada je svega previše — šta zapravo zaslužuje pažnju?

U trenutku kada digitalna industrija proizvodi više informacija, alata i pravaca nego ikada ranije, pitanje više nije šta je novo — već šta je zaista važno. Upravo iz tog razloga, ovogodišnji Digital Day, koji će se održati 4. i 5. juna u Hangaru u Luci Beograd, nosi slogan „All That Matters“ i okuplja više od 700 predstavnika brendova, agencija, medija i ad tech kompanija.

Konferencija stavlja fokus na ključne teme koje oblikuju tržište — od veštačke inteligencije, retail medija i influensera, do promena u načinu na koji gradimo kreativnost, merimo performanse i komuniciramo sa publikom — ali kroz prizmu konkretnog: ideja, odluka i rešenja koja imaju realnu primenu. Digital Day 2026 nije pregled svega što se dešava, već selekcija onoga što zaista pravi razliku.

Dolce & Gabbana, Google i RyanAir među predavačima na konferenciji Digital Day 2026

Digital Day 2026 kao i ranijih godina donosi najveća svetska imena i raznovrstan program tokom dva konferencijska dana. Konferencija će tradicionalno biti otvorena predstavljanjem rezultata AdEx istraživanja za prethodnu godinu.

Predavanja na konferenciji Digital Day 2026 držaće najveći međunarodni stručnjaci, a među keynote govornicima su predstavnici Dolce & Gabbana, Google, RyanAir i mnogi drugi.



Michael Corcoran je marketinški stručnjak sa više od 13 godina iskustva, najpoznatiji po vođenju društvenih mreža za kompaniju Ryanair, gde je razvio prepoznatljiv i nekonvencionalan pristup komunikaciji. Danas je suosnivač agencije SLICE, koja pomaže brendovima da se izdvoje u prezasićenom digitalnom prostoru.

U svom predavanju „Be on Social Without Being on Social“, Michael će otvoriti pitanje stvarne uloge društvenih mreža u poslovanju i zašto pokušaj da se dopadne svima vodi ka gubitku identiteta. Kroz primere iz prakse, uključujući strategiju Ryanair-a, govoriće o alternativnim pristupima prisustvu na društvenim mrežama, važnosti diferencijacije i redefinisanju vrednosti koju social može doneti brendu.

Piera Toniolo je Global Head of Influencer Marketing za luksuzni brend Dolce & Gabbana i ima više od 15 godina iskustva u marketingu, PR-u, eventima i oglašavanju. Tokom karijere radila je sa renomiranim kompanijama poput Missoni i Estée Lauder Companies, razvijajući strategije koje povezuju kreativnost i analitiku.

Njena ekspertiza obuhvata globalni marketing, komunikacije i influenser strategije, sa posebnim fokusom na luksuzni segment. Piera je poznata po inovativnim kampanjama koje uspešno spajaju trendove, podatke i kreativne ideje, čime značajno unapređuje vidljivost i uticaj brendova na globalnom nivou.

Aarti Samani je osnivač kompanije Shreem Growth Partners i jedna od vodećih svetskih stručnjaka za zaštitu od deepfake prevara i AI manipulacija. Sa više od 25 godina iskustva u oblastima veštačke inteligencije, finansijskih usluga i biometrijske bezbednosti, pomaže organizacijama da razviju otpornost na sve sofisticiranije oblike digitalnih pretnji.

Kao komentator za BBC i CNBC, kao i predavač na institucijama poput University of Cambridge i MIT, Aarti aktivno edukuje lidere o rizicima i prilikama koje donosi AI. U svom radu fokusira se na ljude kao ključni sloj odbrane, kroz treninge, simulacije i strateške radionice koje organizacijama omogućavaju da se efikasno zaštite od savremenih prevara.

Ovoj sjajnoj listi govornika pridružiće se i Roman Baltenau, Platforms Partnership Manager za centralnu i istočnu Evropu u kompaniji Google.

Prijave za Mixx Awards još uvek traju

Kao svake godine svečana dodela MIXX nagrada će se održati nakon završetka konferencije Digital Day. Podsećamo da je prijava za MiXX nagrade otvorena do 5. maja u ponoć, da je Pravilnik dopunjen u odnosu na prošlogodišnji i da je od ove godine oformljeno novo savetodavno telo - Savet MIXX-a, koje učestvuje u formiranju žirija i daje mišljenje o ključnim aspektima takmičenja.

O IAB Serbia

Interactive Advertising Bureau – IAB Serbia je udruženje osnovano 2009. godine sa ciljem da aktivno podržava rast, razvoj i edukaciju tržišta digitalnog i interaktivnog marketinga u Srbiji. Kao deo globalne IAB mreže i član IAB Europe, IAB Serbia nastoji da pomogne učesnicima u medijskoj i oglašivačkoj industriji da napreduju u digitalnoj ekonomiji. Članstvo čini više od 80 medijskih i digitalnih agencija, izdavača, brendova i tehnoloških firmi odgovornih za prodaju, isporuku i optimizaciju digitalnih oglasa, kao i drugih kompanija koje ulažu svoje budžete u digitalne kampanje.



Autor: D.Bošković