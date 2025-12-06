MOĆNA PORUKA PREDSEDNIKA VUČIĆA: Znam šta je država i Srbiju volim više od svega (VIDEO)

U objavi, predsednik Aleksandar Vučić kaže da zna šta je država i da Srbiju voli više od svega.

- Država ne pošinje i ne završava sa mnom. Država je postojala pre mene i postojaće posle mene. Moram da se ponašam odgovorno. Moram da se ponašam prema svima u svetu odgovorno, suviše smo mali da bismo se ponašali neodgovorno, ili prema Amerikancima, ili prema Rusima, ili prema Kinezima, ili prema Evropljanima - naveo je predsednik i dodao:

- I da ne ulazite u te navijačke priče, kladioničarske priče, hoće li se dogoditi ovo, da li će se dogoditi ono, dogodiće se to da će Srbija da ima svega dovoljno, to će svakako da bude slučaj.

U objavi, predsednik Aleksandar Vučić kaže da zna šta je država i da Srbiju voli više od svega.

- Država ne pošinje i ne završava sa mnom. Država je postojala pre mene i postojaće posle mene. Moram da se ponašam odgovorno. Moram da se ponašam prema svima u svetu odgovorno, suviše smo mali da bismo se ponašali neodgovorno, ili prema Amerikancima, ili prema Rusima, ili prema Kinezima, ili prema Evropljanima - naveo je predsednik i dodao:

- I da ne ulazite u te navijačke priče, kladioničarske priče, hoće li se dogoditi ovo, da li će se dogoditi ono, dogodiće se to da će Srbija da ima svega dovoljno, to će svakako da bude slučaj.



Autor: Iva Besarabić