SRBIN SVOJU SLOBODU LJUBI I VOLI JE VIŠE OD SVEGA: Snažna poruka predsednika Vučića

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić oglasio se objavom putem zvaničnog Instagram naloga.

- Srbin svoju slobodu ljubi i voli je više od svega i ne pita za cenu - piše u objavi predsednika.



Podsećamo, predsednik Aleksandar Vučić izjavio je u petak uveče da su protesti i nemiri u zemlji prouzrokovani najvećim delom spolja i istakao da političke kolovođe sede van Srbije, a da za cilj imaju da je sruše.

On je naglasio da neće biti nikakvog građanskog rata u Srbiji i istakao da niko od države nije jači, ma kakvu podršku imao spolja.

- Nadam se da ćemo uspeti da izbegnemo sve probleme koje neko pravi pokušavajući da se silom dočepa vlasti i da ćemo uspeti nastaviti da rastemo, ali ljudi moraju da znaju jednu stvar. Niko od države nije jači, ma kakvu podršku imao spolja i šta god radili - istakao je Vučić gostujući sinoć na RTS-u.

Autor: D.B.