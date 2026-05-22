Važno obaveštenje za vozače: Zatvara se traka na auto-putu ka Nišu, od nedelje potpuna obustava kod Kopaonika

Izvodiće se radovi na redovnom održavanju (sanacija zaštitne ograde) sutra, u subotu, u periodu od 9 do 13 časova saopštili su "Putevi Srbije". Radovi će se izvoditi u razdelnom pojasu na državnom putu I I M reda broј 11, petlja Lasta – petlja Bubanj Potok (km 27+200 do km 27+800), u smeru Beograd – Niš.

U zoni radova, za saobraćaј će biti zatvorena preticaјna saobraćana traka u dužini od minimum 600 metara, dok će se saobraćaј odviјati voznom i kraјnjom desnom saobraćaјnom trakom.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćaјnom signalizaciјom i opremom.

Obustava saobraćaјa na državnom putu II A reda broј 211, Brzeće - Kopaonik

U nedelju 24. maja i u ponedelja 25. maja 2026. godine u periodu od 8 do 15 časova, saobraćaj će biti obustavljen i zbog radova na asfaltiranju na državnom putu II A reda broј 211, na deonici Brzeće – Kopaonik.

Nakon 15 časova saobraćaј će se odviјati u redovnom režimu. Nadležni savetuju da koristite alternativne putne pravce tokom traјanja obustave јe: Brzeće - Brus - Јošanička Banja.

U nedelju, 24. maja izvodiće se radovi i na državnom putu I A reda broј 5, petlja Velika Drenova – petlja Trstenik, parking prostor Donji Koševi na sanaciјi kolovozne konstrukciјe na parking prostoru Donji Koševi na državnom putu I A reda broј 5, na deonici petlja Velika Drenova – petlja Trstenik, leva i desna strana.

Tokom izvođenja radova deo parking prostora namenjen za parkiranje teretnih motornih vozila, biće delimično zatvoren.

Planirano traјanje radova јe 14 dana.

Autor: D.Bošković