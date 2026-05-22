Ako želite bezbedan let, zaboravite avionski režim: Evo kada telefon mora biti POTPUNO UGAŠEN

Ako ste ikada leteli avionom, verovatno ste čuli kako vam posada upućuje da isključite svoje elektronske uređaje ili da ih stavite u avionski režim. Iako mnogi putnici sumnjaju u važnost ove mere predostrožnosti, jedan pilot je objasnio zašto se od putnika ponekad traži da potpuno isključe svoje uređaje, umesto da samo aktiviraju avionski režim.

Pilot kompanije Ameriken erlajns, poznata na društvenim mrežama kao @CaptainSteeeve, odgovorila je pratiocu na TikToku koji se pitao zašto je nedavno zamoljena da potpuno isključi telefon umesto da ga stavi u režim rada u avionu.

„Postoji dobar razlog za to“, rekao je pilot.

On je objasnio da se takvo uputstvo najčešće daje u specifičnim uslovima.

„Ako se spuštate po lošem vremenu, na minimalnoj visini, mnoge avio-kompanije imaju proceduru da preko sistema za razglas objave da svi uređaji u putničkoj kabini moraju biti isključeni“, rekao je.

Razlog, kaže on, jeste eliminisanje svake mogućnosti ometanja navigacione opreme. Pilot ističe da pravilo o korišćenju avionskog režima datira još iz 1990-ih, kada su mobilni telefoni tek počeli da se koriste u većoj meri.



„Zatim su sprovedeni testovi koji su pokazali da svi ti uređaji unutar te dugačke metalne cevi u kojoj se nalazite mogu izazvati izvesne smetnje u navigaciji“, objasnio je.

„Ne želiš nikakva iznenađenja“

Dodao je da na visinama iznad 3.000 metara to „nije veliki problem“, ali da je situacija drugačija na nižim visinama, posebno tokom priprema za sletanje.

„Želite da budete precizno poravnati sa pistom, a ako je vreme loše i ne možete ništa da vidite do poslednjeg trenutka pre nego što avion dodirne zemlju, ne želite nikakva iznenađenja kada izronite iz oblaka“, rekao je.

U takvim situacijama, dodao je, u interesu je pilota da imaju što manje ometanja.

„Stoga, kada je vreme loše i avion vrši automatsko sletanje, takozvano sletanje kategorije 3, u gustoj magli ili jakim vremenskim uslovima, pilot može doći preko interfona i reći: 'Dame i gospodo, molim vas isključite sve elektronske uređaje'“, objasnio je kapetan Stiv.

Zaključio je jasnom porukom putnicima.

„Ako čujete takvo uputstvo od kapetana preko razglasa, obavezno sve isključite. Veoma je važno da to uradite“, rekao je.

Podeljene reakcije putnika

Njegovo objašnjenje izazvalo je burnu polemiku među korisnicima društvenih mreža.

„Tužno u vezi sa svim ovim je to što zavisimo od toga da li svi ostali u avionu zaista rade pravu stvar i prate uputstva. To je zastrašujuće“, komentarisao je jedan korisnik. Drugi je bio skeptičan prema tehnologiji u avionima. „Ako moj iPad od 400 dolara može da ometa avioniku i sisteme upravljanja vašeg aviona od 170 miliona dolara, onda imamo problem. Verovatno ne može, ali sama činjenica da se to uopšte razmatra je problematična“, napisao je.

Treći korisnik je tvrdio da je opasnost stvar prošlosti.

„Stariji analogni telefoni su povremeno izazivali smetnje. Novi, digitalni pametni telefoni ne izazivaju nikakve smetnje“, rekao je.

Autor: D.Bošković