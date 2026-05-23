VELIKI DAN ZA VERNIKE: Izgovorite OVE REČI za oproštaj grehova

Sveti Simon Zilot, revnosni propovednik Jevanđelja koji je ostavio sve i pošao za Hristom, postradao je kao mučenik i raspet na krst, a vernici mu se mole za oproštaj grehova i čvrstu veru.

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas molitveno obeležavaju dan posvećen Svetom apostolu Simonu Zilotu, jednom od dvanaestorice Hristovih apostola, revnosnom propovedniku Jevanđelja i svedoku vere koji je život svoj posvetio Gospodu.

Sveti Simon bio je rodom iz Kane Galilejske, mesta u kojem se dogodilo i prvo čudo Isusa Hrista, pretvaranje vode u vino na svadbi. Prema predanju, Simon je tada bio mladoženja, a kada je ugledao to božansko znamenje, dotakao se njegove duše plamen vere koji ga je zauvek odvojio od dotadašnjeg života. Ostavljajući dom, roditelje i nevestu, pošao je za Hristom, sledeći Njegovu reč i učenje bez kolebanja.

Zbog svoje gorljive i neustrašive revnosti prema Spasitelju i Njegovom Jevanđelju, nazvan je Zilot, što znači revnitelj. Nakon silaska Svetoga Duha, Simon je otišao u daleke krajeve, u Mavritaniju u Africi, gde je neumorno propovedao Hristovu nauku i mnoge priveo veri, šireći svetlost Jevanđelja među narodima koji ga do tada nisu poznavali.

Njegovo delo nije ostalo bez stradanja. Zbog propovedi i obraćanja ljudi Hristu, bio je mučen i na kraju razapet na krst, na kome je i predao svoj duh, ugledajući se na svog Gospoda Isusa Hrista. Po predanju, postradao je u Abhaziji, a sahranjen je u Nikopsiji, blizu Džigetije, gde je kasnije podignuta i crkva njemu u čast, kao svedočanstvo njegove žrtve i vere. Ta crkva je obnovljena i u novijim vremenima, kao znak trajnog poštovanja prema njegovom svetiteljstvu.

U narodnom predanju, Sveti Simon Zilot se poštuje kao tihi, ali moćni zastupnik vernih, a veruje se da se na njegov dan valja moliti za čvrstu veru, slogu u porodici i istrajnost u životnim iskušenjima. Vernici mu se obraćaju molitvom:

"Apostole Sveti Simone, moli Milostivoga Boga, da oproštaj grehova podari dušama našim."

Autor: S.M.