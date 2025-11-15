Ako iskreno želite da se pokajete, ovu molitvu obavezno izgovorite večeras

Vernici svakodnevno izgovaraju ovu molitvu za pokajanje, tražeći oproštaj grehova i obnavljajući svoj duh u blizini Isusa Hrista.

Ova molitva ističe patnju i žrtvu Hrista na krstu, podsećajući vernike da su grehovi oprošteni zahvaljujući Njegovoj ljubavi i milosti, i podstiče ih da iskreno priznaju svoje slabosti i okrenu se Bogu.

Evo kako ona glasi:

"Care večni i Gospode nebesa i zemlje, Isuse Hriste Bože naš, milostivo čuj i usliši molitvu nas grešnih i nedostojnih slugu Tvojih.

Nas radi, Gospode, Ti si ispio čašu gorčine, od bezakonika na krst prikovan, strašne muke si pretrpeo na krstu, Iskupitelju naš i krv Svoju prečistu izlio, da nas grehom prokažene očistiš, isceliš, osvetiš i udostojiš carstva Tvoga.

No mi se pokazasmo kao lenjive sluge, lenjiva uma i srca i raslabljeni od bezakonja prezresmo preveliku žrtvu Tvoju za nas i okretosmo se od Tebe da potražimo spasenje onamo gde spasenja nema; položismo svoju nadu ne u Tebe, koji jedini možeš pomoći i spasti, nego u sebe i u ljude i u varljive stvari i u prolazne sujete sveta ovoga. Zato su nas na krivim putevima našim susrele sve bede i nevolje ovoga sveta.

Jer ostavismo Tebe, bogati izvor vode žive, i pođosmo da tražimo vodu u pustinji. Ostavismo Tebe, hleb života, i počesmo hraniti duše svoje pogubnom i truležnom hranom greha. Ostavismo Tebe, svetlost sveta, i zalutasmo u tamu, u kojoj se ne vidi ni čovek ni Bog. Napustismo Tebe, koji nas nikad ne napuštaš. Napustismo Tebe, jedinog čovekoljupca i vernog prijatelja svih ljudi i odosmo kucati na neprijateljska vrata tražeći prijatelje među neprijateljima, spasioce među čovekoubicama i pomoćnike kod onih koji odmažu.

Zato se kajemo, Gospode svesilni. Pomozi nam, da se još više kajemo. Kajemo se gledajući u Tebe raspetoga na krstu iz ljubavi prema nama. Kajemo se gledajući u glavu Tvoju božansku, uvenčanu trnovim vencem, da bi uvenčao nas vencima neprolazne slave nebeske. Kajemo se gledajući u otvorene rane na telu Tvom i u krv Tvoju prečistu, izlivenu dragovoljno za očišćenje i isceljenje grehovnih rana naših. Kajemo se i priklanjamo glavu i kolena pred krstom Tvojim, pomozi nam da se još više pokajemo.

Pokajane pomiluj nas, Isuse Sine Božji, jer samo nas milost Tvoja može spasti. Ne ostavi nas same sebi, jer bez Tebe ne možemo ništa učiniti. Ne odstupi od nas, da ne postanemo plen adskih sila. No brzo nam priteci u pomoć i spasi nas. I daruj nam blagodatnu silu duha Tvoga Svetoga, kao što si darovao svetim apostolima i ugodnicima Tvojim. Da bi se Duhom Tvojim očistili i iscelili, i prosvetili i preporodili, te da bi pojedinačno i svenarodno, kao deca svetlosti, mogli, slično anđelima, slaviti i hvaliti Tebe, Spasitelja Svoga sa Ocem i Duhom Tvojim svetim. Milostivo čuj pokajnički glas naš i usliši nas preko molitava prečiste Tvoje Matere i svih Tvojih svetih. Amin", prenosi Svetosavlje.

Autor: Iva Besarabić