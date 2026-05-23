RED BEZ KRAJA! Ogroman broj vernika i danas ispred Hrama Svetog Save: Čekaju da se poklone JEDNOJ OD NAJVEĆIH HRIŠĆANSKIH SVETINJA (FOTO+VIDEO)

Veliki broj vernika i danas strpljivo čeka ispred Hrama Svetog Save kako bi se poklonio Pojasu Presvete Bogorodice.

Ova velika svetinja, doneta sa Hilandara, biće izložena u Hramu Svetog Save do 29. maja, a brojni vernici već pristižu kako bi celivali i poklonili se Pojasu Presvete Bogorodice.

Pojas Presvete Bogorodice donet je u Vaznesenjsku crkvu u Beogradu povodom Spasovdana, a nakon slavske litije biće prenet je u Hram Svetog Save, gde će ostati do 29. maja.

Ovim povodom u Beograd je došao i veliki broj vernika iz regiona.

Reč je o svetinji, koja se smatra jednom od najvažnijih u pravoslavlju.

Pojas Presvete Bogorodice vernici smatraju čudesnim i zovu ga "parče neba", brojna svedočanstava govore o njegovim isceljenjima.

Prema predanju, Presveta Bogorodica je sama isplela pojas od kamilje kože i imala ga je kod sebe kada je dobila blage vesti da će roditi Isusa, kao i kad je Hrist razapet.

Tri dana nakon što se upokojila, prema jednoj verziji, predala je pojas Svetom Tomi. To je jedna verzija.

Prema drugoj verziji, preko apostola Jovana Bogorodica je dala zapovest da se Pojas čuva u jednoj jevrejskoj porodici. U četvrtom veku pojas se obreo u Konstantinopolju (Carigradu), u vreme imperatora Arkadija, čija ćerka Pulherija ga je ukrasila zlatnim nitima.

Autor: S.M.