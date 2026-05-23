KATASTROFA NEVIĐENIH RAZMERA: Jeziv prizor kod Svrljiga digao Srbiju na noge

Fondacija za zaštitu ptica grabljivica upozorila je javnost na novi slučaj trovanja crnog lešinara u okolini Svrljiga, navodeći da su otrovni mamci i dalje velika opasnost za opstanak retkih i zaštićenih vrsta u Srbiji.

- Postavljanje otrovnih mamaca u prirodi strogo je zabranjeno zbog katastrofalnih posledica koje ostavlja na lešinare i druge životinje. Mamci se najčešće postavljaju zbog suzbijanja vukova, šakala, lisica i pasa lutalica, ali najveće posledice trpe upravo ptice grabljivice - saopšteno je iz Fondacije za zaštitu ptica grabljivica.

Prema podacima koje navode iz fondacije, samo tokom 1959. godine otrovano je čak 700 velikih orlova lešinara u akcijama suzbijanja „štetočina”, zbog čega su pojedine vrste potpuno nestale iz Srbije.

- U zapadnoj Srbiji edukacijom i programima zaštite uspeli smo da zaustavimo trovanja, pa u poslednjih 17 godina nije zabeležen nijedan slučaj trovanja lešinara. Međutim, u drugim delovima zemlje trovanja su i dalje prisutna, posebno u Vojvodini - navodi se u saopštenju.

Vest o trovanju crnog lešinara kod Svrljiga dodatno je zabrinula stručnjake, koji zahtevaju oštro sankcionisanje odgovornih. Ističu da je crni lešinar deo evropskog programa vraćanja ove vrste na Balkan i da se ulažu veliki napori kako bi se ponovo nastanio i u Srbiji.

Fondacija je najavila i kampanju za povratak beloglavog supa u Sićevačku klisuru, u blizini mesta gde je otrovan crni lešinar, sa ciljem podizanja svesti građana o štetnosti trovanja životinja.

Autor: S.M.