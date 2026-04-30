SUDAR DVA KAMIONA KOD SVRLJIGA Suvozač ostao zaglavljen u kabini: Hitno prevezen u bolnicu

Saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovala dva teretna vozila, dogodila se danas oko 13 časova na putu između Svrljiga i Knjaževca.
Kako javlja Instagram stranica 192, suvozač iz belog kamiona ostao je zaglavljen u vozilu nakon nesreće.
Na lice mesta ubrzo su stigle nadležne službe koje su pristupile akciji spasavanja. Nakon što je uspešno izvučen iz kabine, povređeni muškarac je zbrinut i prevezen u Klinički centar u Nišu.
Kako se navodi, on je zadobio povredu noge, a stepen težine povrede za sada nije poznat.
Uzrok nezgode i sve okolnosti pod kojima je do nje došlo za sada nisu poznate.
Saobraćaj na ovoj deonici puta bio je privremeno otežan tokom trajanja intervencije.
Autor: S.M.