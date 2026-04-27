HAOS KOD ARANĐELOVCA: Strašan sudar dva šlepera u selu Banja, saobraćaj u potpunom prekidu (FOTO)

Izvor: Pink.rs/RINA

Na Krčevačkom putu, u selu Banja kod Aranđelovca, jutros se dogodila teška saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovala dva teretna vozila. Do direktnog sudara šlepera došlo je oko 10 časova, a prizori sa lica mesta su dramatični.

Prema rečima očevidaca, udarac je bio silovit, a na oba teretnjaka pričinjena je ogromna materijalna šteta.

"Došlo je do teškog sudara dva šlepera. Šteta na vozilima je velika, delovi su rasuti svuda po putu. Za sada još uvek ne znamo u kakvom su stanju vozači", kaže jedan od očevidaca za agenciju RINA.

Saobraćajni kolaps i alternativni pravci

Zbog težine nezgode i položaja teretnih vozila, saobraćaj na ovoj deonici je u potpunom prekidu. Na licu mesta se očekuje dolazak policije i ekipa Hitne pomoći, nakon čega će uviđaj utvrditi sve okolnosti koje su dovele do ovog sudara.

VAŽNO ZA VOZAČE:

Deonica Krčevački put u selu Banja je neprohodna.

Preporučuje se korišćenje alternativnih pravaca ka Aranđelovcu i Topoli.

Očekuju se duži zastoji dok se vozila ne uklone sa kolovoza.

POVEZANE VESTI

Hronika

Stravična nesreća kod petlje Ub: Sudarila se dva teretna vozila, saobraćaj se odvija levom trakom

Hronika

OBILAZIO VOZILO AUTO-ŠKOLE, PA DOŠLO DO ČEONOG SUDARA: Povređeni vozači u nesreći kod Smedereva

Hronika

AUTO SMRSKAN I ZAROBLJEN ISPOD ŠLEPERA: Pogledajte prvi snimak sudara na Pupinovom mostu (VIDEO)

Hronika

DETALJI UDESA U ŽELEZNIKU: Obilazio kolonu, pa izazvao DIREKTAN SUDAR - Troje teško POVREĐENO

Hronika

OTKRIVENO KO JE STRADAO KOD BUBANJ POTOKA: Detalji stravičnog lančanog sudara, automobil se prevrnuo na bok

Hronika

Teška saobraćajka na magistrali oko Čačka: Silovit sudar dva skupocena golfa, delovi svuda po kolovozu