AUTO SMRSKAN I ZAROBLJEN ISPOD ŠLEPERA: Pogledajte prvi snimak sudara na Pupinovom mostu (VIDEO)

Stravična saobraćajna nesreća dogodila se jutros oko 7 časova na Pupinovom mostu, kada je došlo do sudara više vozila, među kojima su bila i teretna i putnička. Prizori sa lica mesta su jezivi, putnički automobil je bukvalno smrskan i zarobljen ispod šlepera!

Kako se vidi na fotografijama koji kruže društvenim mrežama, u sudaru su učestvovali kamion-šleper, dva kombija i jedan automobil. U jednom trenutku, automobil je podleteo pod kamion i ostao potpuno spljošten, što je izazvalo strah da ima nastradalih.

Prema nezvaničnim informacijama, u ovoj nesreći povređena je najmanje jedna osoba.

- Udes je bio jeziv, prošao sam u tom momentu tuda, auto je zarobljen ispod šlepera, odmah sam gledao da li uopšte ima živih, auto je bio zgužvan kao konzerva. Nekoliko vozila se zakucalo i u kamion jer se nisu zaustavili na vreme, a na mostu je ograničenje 40 km na sat, zato što je uz reke veća vlaga, ljudi bi morali da uspore tuda - kaže jedan od očevidaca sudara.

Na terenu su policija i nadležne službe, a u toku je uklanjanje kamiona, kombija i automobila koji su učestvovali u sudaru.

Zbog udesa, uključenje na Pupinov most iz pravca Zemuna ka Borči i dalje nije moguće, a policija je obustavila saobraćaj u ovom smeru. Formirane su kolone, a vozačima se savetuje da koriste alternativne pravce.

Istraga o uzroku ove stravične nesreće je u toku.

Autor: Marija Radić