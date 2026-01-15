OTKRIVENO KO JE STRADAO KOD BUBANJ POTOKA: Detalji stravičnog lančanog sudara, automobil se prevrnuo na bok

Na Kružnom putu kod Belog potoka, u smeru ka Resniku, jutros oko 6.45 časova dogodila se teška saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovala četiri putnička motorna vozila.

Prema prvim informacijama, od siline udara jedno vozilo se prevrnulo na bok. Nažalost, ekipa Hitne pomoći mogla je samo da konstatuje smrt muškarca (69) koji se nalazio u prevrnutom automobilu.

U udesu je povređena i jedna ženska osoba iz drugog vozila. Ona je u svesnom stanju i sa povredama neutvrđenog stepena hitno prevezena u Urgentni centar na dalju dijagnostiku i lečenje.

Saobraćajni kolaps i uviđaj

Zbog nesreće i rasutih delova vozila po kolovozu, saobraćaj se na ovoj deonici odvija veoma otežano, posebno u smeru ka Resniku. Policijski uviđaj je u toku, a na licu mesta nalaze se pripadnici saobraćajne policije koji regulišu kretanje vozila.

Uzrok nesreće biće poznat nakon završetka istrage i prikupljanja svih dokaza sa terena.

Autor: Marija Radić